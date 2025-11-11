Los destinos más buscados en Colombia para viajar en el penúltimo puente festivo del año

Del 14 al 17 de noviembre será el penúltimo puente festivo del año, y por supuesto, son varios los colombianos que van a viajar a diferentes destinos nacionales e internacionales.
El más reciente análisis del metabuscador de viajes, Kayak, reveló que para esta ocasión Cartagena, San Andrés, Punta Cana, Santa Marta y Bogotá, son los destinos más buscados.
En el caso de los destinos nacionales, Cartagena registra precios promedio de vuelos de $392.894 y un incremento del 10 % en las búsquedas, mientras que San Andrés alcanza un precio promedio de $699.883 y un incremento de búsquedas de vuelos de 5 % respecto a las registradas en el mismo puente de 2024.
Este es el ranking de destinos con precio promedio de vuelos 2025 y porcentaje de variación de búsquedas de vuelos 2024 vs. 2025:
Cartagena: $392.894 – 10%
San Andrés: $699.883 – 5%
Punta Cana: $1.528.151 – 46 %
Santa Marta: $428.001 – 0 %
Bogotá: $404.895 – -14 %
Además de Punta Cana, Ciudad de Panamá se posiciona como otro de los destinos internacionales más atractivos para viajar en este puente.
Los precios promedio en vuelos son de $755.168, un 6 % menos que el precio promedio de vuelos registrado para el mismo puente festivo del año anterior y 41 % más de búsquedas de vuelos.
“Los puentes festivos son clave para el turismo y la economía colombiana. Desde Kayak ayudamos a los viajeros colombianos brindando información y herramientas que facilitan la planeación de viajes y permiten a los usuarios comparar precios y tomar decisiones acordes a su presupuesto”, destacó Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.