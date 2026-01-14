La deuda externa de Colombia se ubicó en más de US$239.150 millones, equivalentes a 54,9 % del PIB. Este nivel alcanzado en octubre como proporción del PIB fue el más alto desde mayo de 2024, cuando se reportó una cifra de 56,7 %. Ahora bien, el monto total se divide en dos subgrupos. El primero corresponde a la deuda del sector público, la cual se ubicó para la misma fecha en US$145.430 millones, equivalentes a 33,4 % del PIB. El segundo subgrupo es la deuda del sector privado, que ascendió a poco más de US$93.720 millones, es decir, 21,5 % del PIB.
Cabe señalar que, si bien el Banco de la República reveló que en septiembre de ese mismo año esta deuda se ubicó en 48,6 % del PIB, los datos anteriormente revelados solo muestran los incrementos nominales. Adicionalmente, la tasa de cambio y el crecimiento de la economía colombiana son factores que deben tenerse en cuenta para dimensionar el nivel de la deuda.
No obstante, tomando en cuenta únicamente los valores nominales reportados por el Emisor, puede afirmarse que la deuda externa de Colombia aumentó de manera consecutiva a lo largo de 2025, durante los primeros 10 meses del año, que son los últimos datos disponibles. En enero, este rubro se ubicó en poco más de US$222.920 millones, representando 53,2 % del PIB. A mitad de año, es decir, en junio, la deuda alcanzó US$228.500 millones, lo que equivale a 54 % de la economía.
Debe mencionarse que la deuda del sector público se mantuvo por encima de la privada durante todo el período analizado, y además, fue la que registró los incrementos más significativos. Esto se evidencia en que en enero cerró en cerca de US$134.320 millones, mientras que en octubre la cifra ascendió a más de US$145.400 millones, con una diferencia de poco más de US$11.080 millones.
Por su parte, la deuda privada mostró incrementos más moderados. En enero se ubicó en US$88.600 millones, representando 21,1 % del PIB. Para septiembre, tanto la deuda pública como la privada fueron de US$145.430 millones y US$93.720 millones, respectivamente.
Comparativo mensual
Al comparar las cifras entre septiembre y octubre de 2025, se observó un aumento de US$5.120 millones, lo que a su vez implicó que la proporción frente al PIB se incrementara en 1,2 %.
