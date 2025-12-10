Deuda externa de Colombia superó los US$211.500 millones en septiembre, marcando un nuevo récord histórico

La deuda externa total de Colombia registró un nuevo máximo histórico al cierre de septiembre de 2025, según las cifras preliminares del Banco de la República. Este incremento fue impulsado por la expansión de las obligaciones tanto del sector público como del sector privado.
El saldo de las obligaciones externas del país se ubicó en US$211.584,32 millones al noveno mes del año, lo que representa un aumento de US$4.984,3 millones frente a los US$206.600 millones reportados en agosto.
A pesar del aumento nominal de la deuda, el indicador como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no creció, de hecho, se ubicó en 48,6 %, por debajo del 48,8 % de agosto y más cerca de los valores de marzo o enero.
El crecimiento en el saldo de septiembre en dólares fue generalizado y mostró incrementos en ambos sectores de la economía.
En lo referente al sector público, tras la caída registrada en agosto, la deuda retomó su tendencia alcista en septiembre. Así, el saldo pasó de US$113.061,90 millones en agosto a US$118.134,73 millones en septiembre.
Este aumento de US$5.072,8 millones fue el principal motor del crecimiento de la deuda total.
Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda pública subió a 27,1 %, regresando al nivel de julio de 2025, después de haber estado en 26,7 % en agosto.
Por su parte, el endeudamiento externo del sector privado continuó por encima de la barrera de los US$93.000 millones, aunque fue ligeramente menor al del mes anterior, al pasar de US$93.538,12 millones en agosto a US$93.449,59 millones en septiembre.
En términos del PIB, la deuda privada se ubicó en 21,5 %, disminuyendo respecto al 22,1 % de agosto, exactamente el mismo dato de mayo y abril.
