Estos son los primeros bancos interesados en la compra de deuda de Colombia en nueva estrategia de liquidez

En el marco de la nueva estrategia en la compra de deuda de Colombia, se conocieron algunos de los primeros bancos interesados en la estrategia de liquidez nacional.
Información dada a conocer, estas firmas financieras son: BBVA, Santander, BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co. LLC y J.P.Morgan Securities.
Estas entidades entregaron una oferta para comprar una serie de bonos de deuda a los tenedores, explica un comunicado distribuido por PR Newswire.
Características de la oferta por los bonos de deuda de Colombia
- Los bonos vencen entre 2027 y 2061
- La oferta presentada vence el 3 de septiembre a las 5 p.m. hora de Nueva York, con liquidación el 8 de septiembre
Adicionalmente, se conoció que la oferta de los compradores para adquirir bonos de deuda de Colombia significa «cubrir las posibles obligaciones bajo ciertas transacciones de intercambio de rendimiento total que pueden celebrarse entre cada uno de los compradores (o su afiliado) y la República en, o alrededor, del tiempo de vencimiento».
