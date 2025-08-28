Noticias macroeconómicas Noticias del mercado financiero

Estos son los primeros bancos interesados en la compra de deuda de Colombia en nueva estrategia de liquidez

Algunos bancos estarían interesados en adquirir la deuda de Colombia en el marco de la estrategia de liquidez.

Por: -
4x1.000 en Colombia
Foto: Banco de la República de Colombia

Compártelo en:

En el marco de la nueva estrategia en la compra de deuda de Colombia, se conocieron algunos de los primeros bancos interesados en la estrategia de liquidez nacional.

Información dada a conocer, estas firmas financieras son: BBVA, Santander, BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co. LLC y J.P.Morgan Securities.

Estas entidades entregaron una oferta para comprar una serie de bonos de deuda a los tenedores, explica un comunicado distribuido por PR Newswire.

deuda de Colombia
El indicador se mantuvo por encima de los US$200.000 millones, un monto al que llegó por primera vez en la historia en noviembre de 2024. Imagen generada con la IA Gemini con fines ilustrativos.

Características de la oferta por los bonos de deuda de Colombia

  • Los bonos vencen entre 2027 y 2061
  • La oferta presentada vence el 3 de septiembre a las 5 p.m. hora de Nueva York, con liquidación el 8 de septiembre
deuda en Colombia
El Banco de Bogotá mantiene la expectativa de un mejor entorno para la deuda pública local. Foto: tomada de Freepik (www.freepik.es)

Recomendado: Gobierno Petro se acerca a acuerdo con 6 bancos suizos para obtener crédito por US$10.000 millones

Adicionalmente, se conoció que la oferta de los compradores para adquirir bonos de deuda de Colombia significa «cubrir las posibles obligaciones bajo ciertas transacciones de intercambio de rendimiento total que pueden celebrarse entre cada uno de los compradores (o su afiliado) y la República en, o alrededor, del tiempo de vencimiento».

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Deuda Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar