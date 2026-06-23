Davivienda recibe préstamo de US$60 millones de Canadá para financiar más vivienda y negocios de mujeres

El Banco Davivienda viene ejecutando operaciones de deuda para impulsar el crecimiento de su cartera en diferentes segmentos de clientes. En los últimos días ha realizado diversas colocaciones de bonos en el mercado, a los cuales se acaba de sumar una nueva financiación internacional.
Según informó la entidad bancaria, este martes su Junta Directiva aprobó de manera unánime una operación de endeudamiento, consistente en un crédito senior con Development Finance Institute Canada (FinDev Canadá).
La financiación que recibirá Davivienda será por US$60 millones y serán destinados al financiamiento de construcción sostenible certificada, micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y préstamos de vivienda VIS, que tenga perspectiva de género.
Según las condiciones de la operación, el plazo de vencimiento estimado es de cinco años. Asimismo, la Junta Directiva autorizó a su representante legal para la negociación de las condiciones del crédito, incluyendo la tasa de interés y la firma de los documentos que sean necesarios para la obtención del préstamo por parte de Findev Canadá.
Relacionado: Entrevista | Davivienda está listo para implementar cambios en 4×1.000; reveló impacto del impuesto al patrimonio
Detalles de la operación de Davivienda
El Development Finance Institute Canada es la institución financiera de desarrollo del gobierno canadiense.
Según destaca el instituto, su objetivo principal es apoyar al sector privado en mercados emergentes y países en desarrollo para promover el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y la igualdad de género
Vale recordar que el banco viene ejecutando colocaciones de bonos en el mercado colombiano, correspondientes a la décimo segunda emisión de bonos, que tiene un cupo de hasta $7 billones.
Estas transacciones se han ejecutado a través del mecanismo de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) que permite colocar papeles a través de lotes, que permite realizar salidas al mercado con mayor agilidad y oportunidad.
Recientemente, el presidente de Davivienda, Javier Suárez, indicó que la entidad sigue avanzando “como una organización global, comprometida con generar bienestar para las personas, las empresas, las familias, las comunidades y el medio ambiente, impulsando iniciativas que aporten al desarrollo sostenible y creen valor para todos”.
—