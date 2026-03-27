DIAN alerta a compradores y vendedores de dólares en Colombia: Deben firmar importante documento oficial

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó a la ciudadanía que la compra o el cambio de dólares, en Colombia, así como euros y otras monedas, debe hacerse de manera exclusiva a través de los 1.239 profesionales de cambio.
Recordó la entidad que estos son los establecimientos de comercio y sedes de negocio legalizados y autorizados por la entidad, ubicados en 29 ciudades y 34 municipios del país.
La DIAN recomendó a las personas, incluidos turistas, evitar comprar moneda extranjera o divisas nacionales con intermediarios, cambistas, en la calle, o con personas o establecimientos no registrados.
En cambio, se debe acudir al mercado informal, “además de ser ilegal, representa para el comprador riesgos asociados a la posibilidad de recibir billetes falsificados o de origen dudoso, ser víctima de robo o engaño, e incluso, incurrir en infracciones cambiarias”, explicó Luis Adelmo Plaza, director de Gestión de Fiscalización.
Según la entidad, las monedas extranjeras que hubiera sido compradas por vías informales pueden generar problemas legales posteriores, especialmente, cuando el turista necesita justificar el origen del dinero.
Beneficios según la DIAN por comprar dólares y euros en casas de cambio autorizadas
- Seguridad, porque no corre el riesgo de recibir billetes falsos y está protegido contra fraudes o estafas
- Tipos de cambio más transparentes, porque los profesionales suelen ofrecer tasas oficiales, a diferencia de cambios informales que pueden ser más arbitrarios
- Cumplimiento legal, porque se asegura que la transacción cumple con las normas locales de cambio de divisas, lo que evita sanciones o problemas legales
- Registro y soporte, porque dispone de una Declaración de cambio o factura, documento que sirve para controles fiscales o justificación de movimientos de dinero
- Liquidez garantizada, porque los profesionales tienen acceso a gran cantidad de divisas, permitiéndole cambiar grandes montos sin inconvenientes
- Servicios adicionales como entrega de divisas a domicilio
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“La DIAN recuerda a residentes y visitantes extranjeros que, al realizar operaciones de compra o venta de divisas en establecimientos acreditados, deben diligenciar el Formulario # 18 del Banco de la República o el que haga sus veces”.