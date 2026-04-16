DIAN confirmó cuáles pensionados deben hacer y pagar la declaración de renta: Pide evitar sanciones

Con base en los estatutos tributarios del país, la DIAN confirmó cuáles pensionados deben hacer y pagar la declaración de renta, a riesgo de que, de no hacerlo, puedan ser objeto de una serie de importantes sanciones monetarias.
Aclara la entidad que no todos los casos en los que se haga la declaración se genera un saldo para pagarle a la entidad, toda vez que depende de una serie de factores y la realidad financiera de los jubilados.
Dada la UVT del país para este año, así como los beneficios aplicados por recientes medidas tributarias, la DIAN confirmó cuáles pensionados deben hacer y pagar la declaración de renta en los plazos establecidos, que se vencerán entre agosto y octubre de este año.
DIAN confirmó cuáles pensionados deben hacer y pagar la declaración de renta: Es obligación si cumplen uno de estos casos
- Patrimonio bruto: Si al 31 de diciembre de 2025 sus bienes (casa, carro, ahorros) superaron los $224.095.500 (4.500 UVT)
- Ingresos totales: Si recibió ingresos (pensiones más otros ingresos como arriendos) superiores a $69.718.600 (1.400 UVT). Esto equivale a un promedio mensual de unos $5.809.883
- Consumos y compras: Si realizó compras con tarjeta de crédito o gastos totales superiores a $69.718.600
- Consignaciones bancarias: Si el valor total de depósitos o inversiones en sus cuentas superó los $69.718.600
¿Qué pensionados deben pagarle a la DIAN?
- Pensiones exentas: Las pensiones están exentas de impuestos hasta por las primeras 1.000 UVT mensuales
- Para que un pensionado deba pagar impuesto de renta exclusivamente por su pensión, su mesada tendría que haber superado los $49.799.000 mensuales (en 2025)
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La DIAN confirmó cuáles pensionados deben hacer y pagar la declaración de renta, al tiempo que puso el foco en que si el jubilado tiene ingresos adicionales (por ejemplo, locales arrendados, dividendos o negocios), estos se suman a la parte gravada de la pensión.