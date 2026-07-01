DIAN confirma quiénes deben hacer la declaración de renta en Colombia: estableció límites

La DIAN explicó que hasta 7 millones de personas naturales deben hacer la declaración de renta en Colombia, correspondiente al año gravable 2025, impuesto para el cual la administración tributaria estima un recaudo cercano a los $6,1 billones.
La institución recordó que el calendario de vencimientos para cumplir con esta obligación está programado entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT o de la cédula.
“Es importante aclarar que los plazos antes indicados corresponden a la fecha límite para cumplir con esta obligación. Sin embargo, la DIAN recomienda a los contribuyentes presentar su declaración antes del vencimiento para evitar contratiempos que puedan ocasionar multas o sanciones”, dijo la entidad sobre la declaración de renta en Colombia.
Estas personas deben hacer la declaración de renta en Colombia, según la DIAN
- Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) al 31 de diciembre de 2025.
- Que su patrimonio bruto, al 31 de diciembre de 2025, haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.
- Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
- Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
- Que el valor total de sus compras y consumos, en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
- Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido superior a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.
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La declaración de renta en Colombia es obligatoria para las personas que cumplen con alguno de los requisitos. La DIAN puede imponer sanciones monetarias e incluso penales en caso de cometer faltas.