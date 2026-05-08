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DIAN definió si va a embargar las tarjetas de crédito: Explicó lo que dice la norma

La DIAN aclaró cuáles son los casos en los que se puede llevar a cabo un embargo preventivo.

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Imágenes: DIAN y generada con IA de Gemini

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Mediante un reciente comunicado, la DIAN definió si va a embargar las tarjetas de crédito, esto por cuenta de informaciones que señalarían que la institución también podría disponer de estos dineros.

Según la entidad, los procesos de cobro coactivo adelantados por la entidad únicamente proceden frente a obligaciones tributarias en mora.

Con esto de base, la DIAN definió si va a embargar las tarjetas de crédito explicando que solo puede llevar a cabo procesos, de esta índole, por obligaciones deben ser exigibles y previamente determinadas, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario y con pleno cumplimiento del debido proceso.

DIAN definió si va a embargar las tarjetas de crédito
DIAN Collage Valora Analitik

DIAN definió si va a embargar las tarjetas de crédito y en qué casos sí puede hacer embargos

La DIAN puede decretar medidas cautelares sobre activos como:

  1. Cuentas bancarias
  2. CDTs, Depósitos
  3. Cuentas por cobrar
  4. Bienes muebles e inmuebles

Estas actuaciones se pueden dar siempre bajo procedimiento administrativo formal y con sustento legal.

“Estas actuaciones no son automáticas, indiscriminadas ni de aplicación masiva a la ciudadanía y requieren el cumplimiento de las etapas legales correspondientes dentro del proceso de cobro”.

DIAN definió si va a embargar las tarjetas de crédito
Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

Finalmente, la DIAN definió si va a embargar las tarjetas de crédito y dijo que estas no constituyen en sí mismas depósitos de dinero del contribuyente ni representan recursos de su propiedad.

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Lo anterior toda vez que son mecanismos de financiación otorgados por las entidades financieras mediante cupos de crédito que pertenecen al banco. “Por lo tanto, no son objeto de embargo”.

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Tags: Dian
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