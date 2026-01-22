Noticias Actuales de la DIAN

DIAN hizo importante llamado de atención a campañas para próximas elecciones

La DIAN recordó cuáles son los documentos que necesitan las campañas electorales para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Por: -
DIAN
Foto: Contraloría.

Compártelo en:

La DIAN dio a conocer que mantiene activa la Subcomisión de Financiación de Campañas para las elecciones que se llevarán a cabo a Congreso y Presidencia.

De acuerdo con la entidad, esta subcomisión está encargada de prevenir el uso indebido de recursos públicos, fortalecer los controles sobre las fuentes de financiación y gastos y promover el control social en la financiación electoral.

La DIAN expuso una guía para el manejo de las obligaciones tributarias relacionadas con la financiación de las campañas electorales. El documento está dirigido a los tribunales seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, así como candidatos, partidos y movimientos políticos

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Foto: Contraloría.

La guía que dio a conocer la DIAN a las campañas que participarán en las elecciones

  • Inscripción y actualización en el Registro Único Tributario (RUT), antes del inicio de actividades
  • Declaración de ingresos y patrimonio, obligatoria para partidos y movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, conforme al artículo 23 del Estatuto Tributario
  • Facturación electrónica y documentos equivalentes, aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios gravados
  • Obligaciones como agentes retenedores, incluyendo la práctica y declaración mensual de retenciones en la fuente
  • Tratamiento fiscal de las donaciones, que no constituyen renta ni ganancia ocasional si se destinan exclusivamente a la financiación de campañas y los requisitos para su certificación
  • Reporte de información exógena, según lo dispuesto en la Resolución 162 de 2023 y sus modificaciones
Declaración de renta ante la DIAN
Funcionarios de la DIAN. Imagen: Prensa de la DIAN

Recomendado: Encuesta RCN-GAD3: Cepeda y De la Espriella liderarían en elecciones presidenciales de Colombia

Finalmente, dijo la DIAN, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales es presidida por el Ministerio del Interior y se encarga de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Dian
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar