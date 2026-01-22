DIAN hizo importante llamado de atención a campañas para próximas elecciones

La DIAN dio a conocer que mantiene activa la Subcomisión de Financiación de Campañas para las elecciones que se llevarán a cabo a Congreso y Presidencia.
De acuerdo con la entidad, esta subcomisión está encargada de prevenir el uso indebido de recursos públicos, fortalecer los controles sobre las fuentes de financiación y gastos y promover el control social en la financiación electoral.
La DIAN expuso una guía para el manejo de las obligaciones tributarias relacionadas con la financiación de las campañas electorales. El documento está dirigido a los tribunales seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, así como candidatos, partidos y movimientos políticos
La guía que dio a conocer la DIAN a las campañas que participarán en las elecciones
- Inscripción y actualización en el Registro Único Tributario (RUT), antes del inicio de actividades
- Declaración de ingresos y patrimonio, obligatoria para partidos y movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, conforme al artículo 23 del Estatuto Tributario
- Facturación electrónica y documentos equivalentes, aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios gravados
- Obligaciones como agentes retenedores, incluyendo la práctica y declaración mensual de retenciones en la fuente
- Tratamiento fiscal de las donaciones, que no constituyen renta ni ganancia ocasional si se destinan exclusivamente a la financiación de campañas y los requisitos para su certificación
- Reporte de información exógena, según lo dispuesto en la Resolución 162 de 2023 y sus modificaciones
Recomendado: Encuesta RCN-GAD3: Cepeda y De la Espriella liderarían en elecciones presidenciales de Colombia
Finalmente, dijo la DIAN, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales es presidida por el Ministerio del Interior y se encarga de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales.