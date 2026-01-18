Noticias económicas importantes Noticias políticas

Encuesta RCN-GAD3: Cepeda y De la Espriella liderarían en elecciones presidenciales de Colombia

Iván Cepeda lidera intención de voto mientras consultas interpartidistas cuentan con poco apoyo.

Por: -
Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella
Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Foto: tomadas de cuentas de X.

La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3 reveló la intención de voto de los colombianos de cara a las presidenciales y a las consultas del 8 de marzo.

El sondeo muestra a Iván Cepeda como el candidato mejor posicionado en una eventual primera vuelta, mientras persisten altos niveles de rechazo y desinterés en las consultas.

Intención de voto presidencial

Ante la pregunta de por quién votarían si las elecciones fueran mañana, Iván Cepeda encabeza la intención de voto con 30 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 22 %. Más atrás aparecen Paloma Valencia con 3 %, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, cada uno con 2 %.

En la consulta interpartidista denominada Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia lidera con 23 %. Le siguen Vicky Dávila y Juan Manuel Galán con 8 % cada uno; Juan Carlos Pinzón con 6 %; Juan Daniel Oviedo con 4 %; Aníbal Gaviria con 3 %; Enrique Peñalosa con 2 %; y David Luna y Mauricio Cárdenas con 1 % cada uno.


No obstante, el dato más alto lo concentra la opción “Ninguno” con 34 %, mientras que NS/NC alcanza 9 %, reflejando un elevado nivel de inconformidad o indecisión.

Consulta derecha GAD3
Consulta derecha GAD3

Consulta del Pacto Amplio

En la Consulta del Pacto Amplio, Iván Cepeda vuelve a liderar con 34 %. Detrás se ubican Roy Barreras (4 %) y Camilo Romero (3 %). Sin embargo, nuevamente predomina el rechazo: “Ninguno” registra 44 %, y NS/NC llega a 14 %.

Consulta izquierda GAD3
Consulta izquierda GAD3

Escenario de segunda vuelta

En una eventual segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el senador del Pacto Amplio obtendría 40 %, frente a 32 % de De la Espriella. El voto en blanco alcanzaría 11 %, 10 % afirma que no votaría y 7 % no sabe o no responde.

En cuanto a Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el primero obtendría un 40 % y Fajardo 25 %. Entre Paloma e Iván, volvería a ganar Cepeda con 43 %; Paloma Valencia, 20 %. En otro escenario, Abelardo de la Espriella le ganaría a Fajardo con un 32 % sobre 19 %.

Encuentre la encuesta completa aquí

Ficha tecnica GAD3
