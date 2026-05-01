Colombia tuvo en 2026 el peor inicio de año en creación de empleos privados sin contar la pandemia

El empleo en el país continúa mostrando señales de mejora en los indicadores de desocupación. De acuerdo con el más reciente informe del DANE, la tasa de desempleo en marzo de 2026 se ubicó en 8,8 %, lo que representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Además, este resultado marca el nivel más bajo registrado para un mes de marzo desde 2001.
Aunque esta cifra evidencia un fortalecimiento en la capacidad de generación de empleo, diversos análisis advierten que la reducción del desempleo estaría impulsada, en buena medida, por un incremento en las contrataciones dentro del sector público. Este comportamiento ha abierto el debate sobre la sostenibilidad de la tendencia y la calidad de los empleos que se están creando.
Al respecto, el analista César Tamayo señaló que “el empleo asalariado particular está teniendo su peor arranque de año en mucho tiempo, con la única excepción de la pandemia”. Según explicó, la disminución en la tasa de desempleo responde principalmente a la creación de 457.000 empleos por cuenta propia y 370.000 en la administración pública, lo que, en su criterio, refleja un deterioro en la dinámica del empleo formal en el sector privado.
En la misma línea, Tamayo indicó que desde enero se observa una ruptura en la tendencia del empleo asalariado particular, lo que podría consolidarse como un cambio estructural en el comportamiento del mercado laboral. Esta lectura sugiere que, pese a la mejora en los indicadores generales, persisten debilidades en la generación de empleo estable.
El empleo asalariado particular está teniendo su peor arranque de año en mucho tiempo, con la única excepción de la pandemia.— Cesar E. Tamayo (@cesaretamayo) May 1, 2026
El desempleo baja porque se crearon 457 mil trabajos cuenta propia y 370 mil en Administración Pública. Estamos destruyendo la buena economía. pic.twitter.com/kN4dlj70R5
Por otra parte, otros analistas han señalado que el incremento del salario mínimo podría estar incidiendo en la estructura del empleo. En particular, advierten una reducción en la tasa de formalidad —definida como la proporción de trabajadores que perciben al menos un salario mínimo y realizan aportes a salud y pensión—, la cual habría pasado del 40 % al 34 % en un periodo de tres meses. Este descenso implica la pérdida de uno de cada seis empleos formales en un trimestre, lo que representa un retroceso significativo.
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En este contexto, se evidencia que el sector privado no estaría generando suficientes puestos de trabajo para sostener una mejora estructural del empleo, lo que podría reflejar una mayor cautela por parte de las empresas al momento de contratar personal.
¿Cuántos puestos de trabajo ha creado el Estado para disminuir tasa de desempleo?
Según cifras del DANE, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 el número de personas empleadas en el sector público pasó de 2,659 millones a 3,028 millones. Esto representa un aumento de 369.000 empleos en un año.
De hecho, más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo generados en el país durante ese periodo provienen de este segmento, con una contribución de 1,6 puntos porcentuales al crecimiento total del empleo. Las ramas de administración pública, educación, atención de la salud humana y defensa fueron las que registraron la mayor participación en la creación de estos empleos.