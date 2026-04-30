Tasa de desempleo en Colombia alcanzó su punto más bajo, para el mes de marzo, desde 2001

De acuerdo con datos del DANE, en marzo de 2026, la tasa de desempleo en Colombia fue del 8,8 %, 0,8 p.p. por debajo del mismo periodo de 2025, siendo la tasa más baja para los registros, solo de marzo, desde el 2001.
La Tasa de Desocupación de los hombres, para el total nacional en marzo de 2026 fue del 7,1 %, mientras que para las mujeres fue del 11,1 %.
Según el DANE, este resultado de la tasa de desempleo en Colombia muestra una variación estadísticamente significativa, con una brecha de género de 3,9 puntos porcentuales.
Añade el informe que, en Colombia, la población ocupada aumentó significativamente en 650.000 personas respecto al año anterior, lo que equivale a un 2,7 %.
Más datos del desempleo en Colombia
“Este crecimiento presentó variaciones porcentuales significativas principalmente en los dominios geográficos de Otras cabeceras (6,0 %), seguido de 10 ciudades con (3,7 %) estas variaciones son estadísticamente significativas”, se lee en el informe.
Al revisar los datos por sectores, la Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana fue la rama de actividad económica que más aportó a la variación de la población ocupada en marzo de 2026, con 369.000 personas.
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De otro lado, la para el total nacional, en marzo de 2026, la proporción de población ocupada informal se ubicó en 55,6 %, lo que representó una disminución de 2,1 puntos porcentuales.
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