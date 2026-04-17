Pobreza en Colombia: buenas noticias se ven empañadas por la crisis en salud y el desempleo persistente

Esta semana, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la pobreza multidimensional en Colombia alcanzó un hito histórico al situarse en el 9,9 % en 2025, siendo la primera vez que esta cifra llega a un solo dígito.
Sin embargo, el centro de pensamiento ANIF ha lanzado una voz de alerta: tras el avance estadístico se esconden deterioros preocupantes en el acceso real a la salud y una preocupante rigidez en el mercado laboral.
Según el reporte oficial del DANE, cerca de 800.000 personas salieron de la pobreza multidimensional entre 2024 y 2025, reduciendo el número total de personas en esta condición a 5,2 millones. La reducción fue generalizada, destacándose el comportamiento en las zonas rurales, donde la incidencia pasó del 24,3 % al 22,4 %.
A pesar de este panorama positivo en lo macro, ANIF subraya que la pobreza multidimensional es una medida de calidad de vida estructural que va más allá del ingreso, evaluando dimensiones como educación, salud y trabajo. Es precisamente en estos indicadores donde el análisis de la institución revela señales de alarma.
Salud: más asegurados, pero más barreras de acceso
Uno de los puntos más críticos señalados por ANIF es la crisis del sistema de salud. Aunque el DANE reportó una mejora en el indicador de aseguramiento (que bajó del 6 % al 4,7 %), ANIF destaca que esto no se traduce en una atención efectiva.
El análisis del centro de pensamiento muestra que las barreras de acceso a servicios de salud han aumentado, especialmente en las zonas rurales y centros poblados, donde la privación subió al 3,4 % en 2025.
ANIF vinculó directamente este deterioro con la insuficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que ha generado mayores tiempos de espera para citas y retrasos críticos en la entrega de medicamentos. Para la institución, el sistema opera bajo una presión financiera sostenida que afecta la calidad de vida de los hogares más vulnerables.
El reto del desempleo de larga duración
El mercado laboral también presenta claroscuros. Si bien la tasa general ha mostrado mejoras, el desempleo de larga duración (personas sin empleo por más de 12 meses) se ha estancado en niveles superiores a los de la prepandemia.
A nivel nacional, la incidencia de este indicador fue del 13,1 % en 2025, una cifra que aún supera el 12,4 % registrado en 2019. En las cabeceras urbanas, el panorama es similar, con una incidencia del 13,6 % frente al 12,9 % prepandemia.
ANIF advierte que la reducción de la tasa de desempleo general podría estar explicada más por una menor participación laboral que por una creación efectiva de puestos de trabajo de calidad.
Retos futuros: vulnerabilidad y calidad de vida
A pesar de la tendencia decreciente de la pobreza desde 2020, los retos para el país siguen siendo estructurales. El análisis de ANIF concluye que el desafío inmediato es acentuar la disminución de la pobreza en los lugares más apartados, pero no solo a través de estadísticas de cobertura, sino impulsando categorías clave que impactan la vida diaria de los colombianos.
El país enfrenta la necesidad de resolver la insuficiencia estructural del sistema de salud y dinamizar el mercado laboral para absorber a quienes llevan más de un año buscando empleo, evitando que la mejora en las cifras de pobreza sea solo coyuntural y no una transformación profunda de la realidad social.
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