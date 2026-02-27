Desempleo en Colombia volvió a los dos dígitos: en enero fue del 10,9 %; informalidad bajó al 55 %

El desempleo en Colombia en enero de 2026 mostró una tasa del 10,9 % que es inferior al 11,6 % del mismo mes en 2025, pero da cuenta de una tendencia al alza cuando se compara con los resultados de los últimos meses de 2025.
César López, director de Metodología y producción estadística del DANE, recordó que enero usualmente registra la tasa de desocupación más alta cada año y destacó que este año la cifra es la más baja en toda la serie histórica que inicia en 2001.
Lo cierto es que el indicador sí fue superior al de diciembre de 2025. En la serie desestacionalizada, que elimina fluctuaciones predecibles de las diferentes épocas del año para hacer comparaciones intermensuales, la desocupación pasó del 8,4 % al 8,5 % en un mes, aunque sigue siendo menor al 8,9 % de octubre de 2025.
En el primer mes del año, el desempleo en los hombres (8,7 %) fue menor al de las mujeres (13,8 %) en 5,2 puntos porcentuales (pp). El funcionario señaló que en la serie histórica se ha visto disminución en la desocupación para ambos casos y también una reducción de la brecha por géneros.
—