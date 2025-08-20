DIAN entregó mensaje urgente a deudores: Hará uso de nuevo mecanismo de cobro

La DIAN dio a conocer que activó para agosto la campaña nacional de cobro a deudores con el sistema tributario nacional, una jornada que se extenderá hasta el día 29 de mes.
De acuerdo con la entidad, esta jornada se pone en marcha con el objetivo de gestionar más de $2,2 billones en cartera vencida, clave para complementar el recaudo nacional.
Según la DIAN, se harán cobros mediante el uso de algoritmos, técnicas de machine learning y métodos estadísticos identificado a 8.440 contribuyentes con obligaciones en mora y capacidad económica para ponerse al día.
“Este enfoque innovador permite a la entidad predecir comportamientos de pago y priorizar casos con alta probabilidad de recuperación, optimizando así sus esfuerzos de recaudo”, dijo la entidad.
Cobros clave que busca hacer la DIAN a los morosos en Colombia
Agregó la DIAN que estas acciones están siendo ejecutadas con base en la segmentación predictiva de la cartera, “lo que permite clasificar las deudas según su antigüedad y enfocar esfuerzos hacia los contribuyentes con mayor capacidad y disposición de pago”.
“Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado. La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar”, señaló Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.
Más mecanismos y resultados sobre el cobro de la DIAN a deudores:
- 7.890 visitas a contribuyentes con deudas cercanas a $1,2 billones, priorizando obligaciones con entre uno y dos años de antigüedad
- Gestión de 5.110 depósitos judiciales por un valor de $54.228 millones, derivados de procesos de cobro a 550 contribuyentes
- Imposición de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, dirigidas a cartera con más de tres años de vencimiento, por un monto cercano a $1 billón
La DIAN explicó que estas medidas buscan garantizar que los bienes y recursos de los deudores no se dispersen antes del pago de sus obligaciones.