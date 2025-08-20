Noticias Actuales de la DIAN

DIAN entregó mensaje urgente a deudores: Hará uso de nuevo mecanismo de cobro

La DIAN informó que hará uso de nuevas herramientas para cobrar a los deudores con la institución.

DIAN
Deudores con la DIAN. Imagen: DIAN

La DIAN dio a conocer que activó para agosto la campaña nacional de cobro a deudores con el sistema tributario nacional, una jornada que se extenderá hasta el día 29 de mes.

De acuerdo con la entidad, esta jornada se pone en marcha con el objetivo de gestionar más de $2,2 billones en cartera vencida, clave para complementar el recaudo nacional.

Según la DIAN, se harán cobros mediante el uso de algoritmos, técnicas de machine learning y métodos estadísticos identificado a 8.440 contribuyentes con obligaciones en mora y capacidad económica para ponerse al día.

“Este enfoque innovador permite a la entidad predecir comportamientos de pago y priorizar casos con alta probabilidad de recuperación, optimizando así sus esfuerzos de recaudo”, dijo la entidad.

DIAN
DIAN alerta sobre correos falsos en declaración de renta. Foto: Contraloría.

Cobros clave que busca hacer la DIAN a los morosos en Colombia

Agregó la DIAN que estas acciones están siendo ejecutadas con base en la segmentación predictiva de la cartera, “lo que permite clasificar las deudas según su antigüedad y enfocar esfuerzos hacia los contribuyentes con mayor capacidad y disposición de pago”.

“Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado. La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar”, señaló Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.

DIAN
DIAN alertó por correos falsos para declarantes de renta en Colombia. Foto: Contraloría.

Más mecanismos y resultados sobre el cobro de la DIAN a deudores:

  • 7.890 visitas a contribuyentes con deudas cercanas a $1,2 billones, priorizando obligaciones con entre uno y dos años de antigüedad
  • Gestión de 5.110 depósitos judiciales por un valor de $54.228 millones, derivados de procesos de cobro a 550 contribuyentes
  • Imposición de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, dirigidas a cartera con más de tres años de vencimiento, por un monto cercano a $1 billón
declaración de renta en Colombia
El resultado con corte a abril es producto del aumento en las cuatro categorías en que la DIAN clasifica los impuestos. Foto: Contraloría.

La DIAN explicó que estas medidas buscan garantizar que los bienes y recursos de los deudores no se dispersen antes del pago de sus obligaciones.

