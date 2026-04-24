DIAN anunció operativos en varios comercios del país: Se centrarán en estos detalles

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó, a través de un comunicado oficial, el inicio de una jornada nacional de control enfocada en la verificación de ingresos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en establecimientos de gran formato en todo el país.
De acuerdo con la entidad, esta iniciativa hace parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la cultura de cumplimiento fiscal, mejorar la trazabilidad de las operaciones comerciales y contribuir a la reducción de prácticas de evasión. La DIAN busca, mediante estas acciones, consolidar mecanismos de control que permitan un seguimiento más preciso a la actividad económica formal, especialmente en sectores con alto volumen de transacciones.
El operativo se llevará a cabo de manera simultánea en 32 ciudades el sábado 25 de abril. Entre las principales capitales incluidas se encuentran Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena y Bucaramanga. Asimismo, la jornada abarcará capitales intermedias y municipios estratégicos como Arauca, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Riohacha y Yopal. Esta cobertura territorial responde a la necesidad de ejercer control en distintos niveles del comercio, particularmente en zonas con alta actividad económica durante fines de semana y jornadas promocionales, cuando se incrementa el flujo de ventas.
¿Cómo será la operación de la DIAN?
Para la ejecución de esta jornada, la entidad desplegará un equipo de 1.440 servidores públicos, quienes realizarán visitas a 680 establecimientos de comercio vinculados a 11 grandes contribuyentes. Los puntos de inspección incluyen hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y establecimientos multimarca, segmentos que concentran una parte significativa de las transacciones comerciales en el país.
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Durante las visitas, los funcionarios verificarán el adecuado registro de los ingresos, la correcta expedición de la factura electrónica y el cumplimiento de las obligaciones fiscales vigentes. Estas acciones permitirán identificar inconsistencias en la información reportada, así como posibles irregularidades en los procesos de facturación que puedan afectar la transparencia del sistema tributario.
La DIAN también precisó los mecanismos de identificación de su personal, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y confianza para los contribuyentes. Los funcionarios estarán debidamente acreditados mediante carné institucional y, en algunos casos, portarán elementos distintivos como chalecos.