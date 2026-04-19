En estos casos, y por estas deudas, la DIAN puede embargar una cuenta de ahorros o billetera digital

Varios son los casos en los que la DIAN puede embargar una cuenta de ahorros o billetera digital como las que operan en el país, bajo las marcas de Nequi, Daviplata, entre otros.
La entidad, durante los últimos años, ha visto una serie de nuevas leyes que le dan más herramientas para sancionar a quienes, deliberadamente, no cumplen sus compromisos con la entidad.
La DIAN puede embargar una cuenta de ahorros y también, de acuerdo con una reforma tributaria aprobada en 2021, puede iniciar procesos penales que lleven a la cárcel a algunos deudores al país.
La DIAN puede embargar una cuenta de ahorros y billetera digital en estos casos:
- Mandamiento de pago: La entidad notifica oficialmente la deuda y otorga un plazo para pagar o presentar excepciones
- Incumplimiento de acuerdos: Si el contribuyente pactó un pago a cuotas y dejó de cumplirlo
- Omisión de declaraciones: Personas que, tras ser emplazadas, no presentaron sus impuestos y la DIAN realizó una liquidación de oficio
¿Qué tanto puede embargar la DIAN?
- Límite en cuentas de ahorro: el monto inembargable es de $55.099.308
- Condición de la cuenta: Esta protección aplica exclusivamente a la cuenta de ahorros más antigua del titular
- Cuentas corrientes y otras cuentas: Las cuentas corrientes, CDTs y cualquier otra cuenta de ahorros que no sea la más antigua no tienen límite
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No existe un monto puntual mínimo que indique que la DIAN puede embargar una cuenta de ahorros. Técnicamente, la entidad puede embargar por cualquier valor adeudado que esté en firme, o también puede ordenar el congelamiento de las cuentas.