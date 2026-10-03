Director de Bomberos en Colombia saldrá del cargo por petición del presidente De la Espriella; esto se sabe

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, capitán Germán Andrés Miranda Montenegro.
La solicitud fue anunciada por el mandatario en su cuenta de X, donde aseguró haber conocido hechos relacionados con Miranda que considera “de la mayor gravedad” y que, según señaló, deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.
“Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento”, escribió De la Espriella.
El presidente agregó que en su Gobierno no habrá contemplaciones frente a conductas que puedan comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de las instituciones.
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“La simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del gobierno. Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor: el que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la Patria y como tal lo voy a tratar”, expresó el mandatario en su red social.
Miranda había asumido como director Nacional de Bomberos el pasado 7 de septiembre, en un acto protocolario encabezado por el ministro del Interior. En ese momento, la entidad señaló que su llegada marcaba una nueva etapa para fortalecer el trabajo articulado con los cuerpos de Bomberos y avanzar en la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente.
La decisión sobre su salida se conoce en medio de una ola de incendios forestales que ha afectado diferentes zonas del país. En su publicación, De la Espriella no especificó cuáles son los hechos a los que hizo referencia ni entregó detalles sobre las actuaciones que, según afirmó, deberán ser esclarecidas por las autoridades.