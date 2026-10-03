Directivo de la concesión Bogotá-Girardot explica qué deben tener en cuenta quienes viajen en esta semana de receso

La semana de receso del 5 al 12 de octubre es una de las temporadas en las que muchas familias aprovechan para salir de Bogotá y tomarse unos días de descanso. Para quienes buscan destinos de clima cálido, Girardot y otros municipios de esta zona de Cundinamarca y Tolima hacen parte de las opciones habituales de viaje, lo que convierte a la vía Bogotá-Girardot en uno de los corredores clave para la movilidad durante estos días.
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Con un mayor movimiento de vehículos previsto durante la temporada, preparar el carro o la motocicleta antes de salir, revisar las condiciones mecánicas y respetar las normas de tránsito son algunos de los aspectos que pueden marcar la diferencia durante el recorrido.
La importancia de estas recomendaciones está relacionada también con el tipo de situaciones que la Concesión Vía Sumapaz atiende habitualmente en este corredor. Diego Caballero, coordinador líder de la concesión, explicó en entrevista con Valora Analitik que una parte significativa de los servicios que se prestan en carretera está relacionada con problemas mecánicos que, en muchos casos, pueden prevenirse antes de comenzar el viaje.
“Anualmente estamos atendiendo más de 30.000 servicios al año”, señaló Caballero. El directivo explicó que muchos de esos servicios corresponden a vehículos que presentan algún tipo de falla mecánica mientras se movilizan por el corredor.
Entre las situaciones que identifican aparecen problemas relacionados con las llantas, el sistema de frenos y el motor: “Hay unos temas muy asociados a situaciones del estado de las llantas en los vehículos, pues las llantas están muy, muy deficientes y presentan daño. O el tema del sistema de frenos, recalentamiento de frenos o fallo en el sistema de frenos como tal”, explicó.
A estos casos se suman fallas relacionadas con la mecánica del motor, que, según el directivo, pueden estar asociadas con la falta de un mantenimiento preventivo o correctivo oportuno: “Son más pendientes a una ausencia de un mantenimiento preventivo o correctivo oportuno adecuado en los vehículos”, afirmó Caballero.
Estas son las revisiones que deben hacerse antes de viajar
Por esta razón, uno de los principales llamados de la concesión para quienes utilizarán la vía Bogotá-Girardot durante la semana de receso es no esperar a que aparezca una falla en carretera para revisar el vehículo.
Antes de emprender el viaje se recomienda verificar el estado y la presión de las llantas, revisar el sistema de frenos, comprobar los niveles de aceite y refrigerante, revisar las luces y la batería y asegurarse de contar con combustible suficiente.
El estado de las llantas adquiere especial importancia, teniendo en cuenta que una falla durante el recorrido puede terminar generando una situación que afecte tanto al vehículo como al resto de usuarios de la vía.
Caballero insistió en que estos problemas hacen parte de las situaciones que la concesión encuentra con frecuencia durante la atención de usuarios en el corredor, pese a que se trata de recomendaciones que se realizan de manera habitual antes de emprender un viaje.
Velocidad, otro de los factores que preocupa en la vía Bogotá-Girardot
El estado mecánico del vehículo no es el único aspecto que concentra la atención de la concesión. El comportamiento de los conductores, particularmente frente a la velocidad, también hace parte de las estrategias de seguridad vial implementadas en el corredor.
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Caballero explicó que la concesión viene trabajando con la Universidad de los Andes en la iniciativa “Conduce al 50, vive al 100”, orientada a generar conciencia sobre la velocidad como uno de los factores relevantes en materia de seguridad vial.
“Nosotros venimos trabajando también con la Universidad de los Andes en la iniciativa Conduce al 50, vive al 100, que básicamente está orientado al tema de velocidades, que es una de las principales problemáticas que se presentan en el corredor vial”, explicó.
La concesión cuenta además con un centro de operaciones desde el cual realiza monitoreo permanente de los 145 kilómetros del corredor mediante 129 cámaras de vigilancia distribuidas entre Bogotá y Girardot.
Según explicó Caballero, estas herramientas permiten identificar comportamientos y situaciones que requieren atención, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como mediante acciones de control y fiscalización.
En materia pedagógica, la concesión también tiene instalados 27 radares que muestran a los conductores la velocidad a la que están transitando. El propósito, explicó el directivo, es generar una acción disuasiva para que el usuario reduzca la velocidad cuando sea necesario: “Lo que buscan es que el usuario vea la velocidad a la que está transitando y se le hace como una disuasión para que reduzca”, afirmó.
La siniestralidad se ha reducido en la vía Bogotá-Girardot
Las medidas de seguridad vial implementadas en el corredor también han estado acompañadas por una reducción en los indicadores de siniestralidad reportados por la concesión.
Caballero señaló que desde que comenzó la operación en 2016 se ha registrado una reducción de hasta 63 % en el índice de siniestralidad. El directivo también destacó un resultado correspondiente al periodo entre 2024 y 2025, relacionado con la disminución de víctimas mortales.
“Recientemente tuvimos la oportunidad de recibir un premio, un premio Guardianes de la Vía, allí en Barranquilla, por la Universidad de los Andes, precisamente por lo que están nombrando acerca de la siniestralidad, en una reducción que tuvimos de 22 vidas que se salvaron entre el periodo del 2024 y el 2025”, explicó.
La estrategia, según detalló, no se limita a intervenciones generales sobre la carretera. La concesión también identifica sectores específicos donde se concentra una mayor cantidad de siniestros para priorizar las acciones.
Entre los sectores mencionados durante la entrevista están el acceso a Melgar, en sentido Girardot-Bogotá, y La Toscana. Allí se han realizado modificaciones en la señalización y otras intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad.
“Hemos aumentado el tamaño de la señalización y le hemos puesto colores mucho más llamativos. Usamos mucho el verde fluorescente para que la señalización, inclusive algunas que ya existían, se reforzaron con una orla verde fluorescente”, explicó Caballero.
Según el directivo, también se han implementado elementos destinados a reducir la velocidad, acompañados de actividades de prevención y cultura vial.
¿Qué pasará con la operación durante la semana de receso?
Ante el incremento de la movilidad que se espera durante esta temporada, la Concesión Vía Sumapaz anunció que reforzará su operación en carretera: “Nosotros vamos a tener una operación dispuesta, incluso aumentada, aumentada el 56 %, porque llegamos a tener más recaudadores y más personal operativo en vía en función de ese tráfico, esa demanda de tráfico que se va a tener”, explicó Caballero.
La concesión también cuenta con mecanismos de respuesta para atender situaciones que puedan presentarse durante el recorrido. En el caso del túnel, por ejemplo, el directivo señaló que existe una unidad de respuesta inmediata, además de una unidad de bomberos dispuesta de manera exclusiva para esa infraestructura y personal motorizado para atender circunstancias que requieran una respuesta rápida.
La seguridad en la vía, sin embargo, no depende exclusivamente de la capacidad operativa o de la infraestructura disponible. El comportamiento de quienes conducen también es determinante, especialmente en temporadas en las que aumenta el flujo vehicular.
Caballero explicó que los periodos de receso escolar y los fines de semana con puentes festivos hacen parte de las temporadas en las que se debe prestar especial atención a factores como la velocidad y el estado mecánico de los vehículos.
“Más allá de que la infraestructura que se tenga, tecnología se tengan elementos, el cuidado y la seguridad en el corredor depende también de este actor vial, del conductor o del motociclista, que va a estar en el corredor y debe tomarse como un protagonista también”, afirmó.
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El llamado, agregó, es a que los usuarios asuman su responsabilidad antes y durante el recorrido: “No solo lo que hace la concesión, sino también el usuario, que descansa, el usuario que tiene su vehículo al día en tema de mantenimiento y que toma una movilidad activa y una movilidad consciente”, concluyó.
Para quienes saldrán de Bogotá durante esta semana de receso hacia Girardot y otros destinos de la zona, la recomendación central es entonces preparar el viaje antes de poner el vehículo en carretera: revisar sus condiciones mecánicas, verificar las llantas y los frenos, contar con los niveles adecuados de líquidos y combustible y, durante el recorrido, respetar las condiciones de velocidad y las señales instaladas en el corredor.