Estas son las compañías que operan en Colombia y que más han exportado carbón en lo que va de 2026

En lo que va de 2026, con corte al 30 de agosto, Drummond, Cerrejón, Milpa y Trafigura son las compañías que están liderando el listado de las que más exportaciones han hecho por volumen en toneladas. Las cifras reveladas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) también integraron otras organizaciones como Flame Colombia, Minex, la Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques, entre otras.
Entre las dos compañías que lideran el listado, las exportaciones llegan a 28,5 millones de toneladas, siendo estas las que tienen la mayor representatividad en la canasta exportadora de este energético. Cabe señalar que la entidad no realizó una distinción entre los diferentes tipos de carbón, tales como el metalúrgico, el térmico o la antracita, sino que corresponden a los volúmenes totales que fueron para el exterior.
Con base en información de Foro Nuclear, el carbón es un combustible fósil que sale de un proceso de transformación de vegetales acumulados en sitios pantanosos y lagunas. Existen cuatro tipos diferentes. Estos son la antracita, que es un carbón duro, compacto y de color negro; la hulla; el lignito, que tiene un aspecto de madera quemada o brillosa en trozos; y la turba, que es blanda, de color marrón o mate y ligera en su peso.
Este combustible es clave, puesto que se utiliza como energético para los sectores doméstico e industrial, y también para las centrales térmicas que generan energía eléctrica a partir del carbón.
“El lignito se emplea fundamentalmente en las centrales térmicas para obtener de él energía eléctrica. La turba se utiliza como combustible doméstico”, se mencionó en la plataforma mencionada.
Por su parte, José Miguel Linares, presidente de Drummond, en entrevista en septiembre de 2026, mencionó: “para 2026 tenemos un objetivo de producción de alrededor de 29 millones a 30 millones de toneladas, y ese mismo número para exportaciones. En 2025 tuvimos una producción de 25,3 millones de toneladas y exportaciones de 26 millones de toneladas. Esperamos este año volver a los niveles de 30 millones como lo veníamos haciendo anteriormente”.
A la vez dijo que esperan recuperar el mercado israelí tras el veto gubernamental que impedía la exportación de carbón a dicho país. Linares manifestó que no se ha perdido el contacto con ese mercado y que, de esa manera, se espera recuperar el terreno perdido. Drummond exporta a 25 países y entre ellos están mercados como Corea del Sur, Holanda, México, Brasil y Chile.
De otro lado, Cerrejón, que es dirigida por Edgar Alfonso, afirmó también en entrevista en septiembre de 2026 que espera llegar a 17 millones de toneladas en producción en el año y que las condiciones están dadas para que se cumpla esa meta.
“Todo depende de que se puedan solucionar estas problemáticas, y la problemática es con bloqueos y atentados, porque realmente no tendría sentido que subiéramos la producción si no vamos a mover el carbón. Si se dan las condiciones, puede ser que nosotros podamos aumentar producción para el otro año”, dijo.
Para ambos directivos, el carbón seguirá siendo un energético demandado en las próximas décadas. Incluso Alfonso mencionó que la demanda sigue creciendo y que esta se extenderá más allá de 2050.