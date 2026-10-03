“Llegamos a 2,5 millones de clientes y crecemos al 22 %”: BBVA Seguros prevé un cierre de año exponencial en Colombia

Con más de tres décadas de trayectoria en el mercado colombiano, BBVA Seguros se ha posicionado como una de las entidades de bancaseguros más consolidadas y rentables del país, destacándose por registrar uno de los mejores márgenes técnicos del sector asegurador.
Apoyada en la potencia de la red bancaria del Grupo BBVA, su aceleración digital y una estrategia enfocada en la masificación de coberturas para personas y Pymes, la compañía alcanzó una masa de 2,5 millones de clientes.
Con corte a agosto, la firma reportó un crecimiento del 22 % en primas en su canal de bancaseguros y utilidades antes de impuestos por $181.000 millones, proyectando una dinámica de expansión exponencial para el cierre del año impulsada por el repunte de la confianza económica en el país.
Así lo confirmó Marco Arenas, presidente de BBVA Seguros, quien ofreció una entrevista a Valora Analitik en el marco de la Convención de Seguros de Fasecolda.
¿Qué necesidades particulares han identificado en las Pymes y por qué cree que los comerciantes no contratan pólizas acordes a su nivel de riesgo?
Influyen dos aspectos clave. El primero es la percepción colectiva de que los seguros son complicados y especializados; por eso, como sector debemos simplificar la colocación y evitar exigir carpetas de 20 documentos que incomodan al cliente. El segundo factor es la capacidad de pago. Para atenderlo, en BBVA Seguros diseñamos un producto completamente modular y empaquetado: nos sentamos con el comerciante (una tienda de barrio, droguería o ferretería), evaluamos sus riesgos y cuánto puede pagar, y le cotizamos y emitimos la póliza de inmediato, sin inspecciones previas ni demoras.
Ofrecer soluciones pagables nos ha permitido atender un segmento desatendido donde no competimos con otras aseguradoras, brindando protección integral respaldada por el banco.
¿Es decir que los seguros para Pymes están personalizados a la medida de cada comerciante?
Nuestro seguro para Pyme tiene unas coberturas básicas no eliminables que amparan la estructura física del negocio frente a hurto, incendio y terremoto. A partir de allí, el cliente determina su nivel de exposición y su flujo de caja para fijar la prima a pagar, pudiendo añadir coberturas opcionales si lo requiere. Es un producto muy flexible que le permite al microempresario definir su nivel de protección según sus ingresos diarios, ayudando a construir cultura de aseguramiento en el país.
¿De qué manera influye el segmento de microseguros en sus márgenes de rentabilidad?
Esa es la esencia de una bancaseguros: llegar a la masividad con soluciones acotadas a precios muy cómodos. Ofrecemos desde seguros de vida con coberturas de $50 millones por menos de $20.000 mensuales, hasta coberturas de $1.000 millones. Durante 30 años nos hemos dedicado a democratizar el seguro y hoy contamos con 2,5 millones de clientes. Para un asegurador, esta atomización dispersa el riesgo y reduce la exposición a eventos severos que afecten la cuenta de resultados, permitiendo que BBVA Seguros mantenga uno de los mejores márgenes técnicos de la industria en Colombia.
Tras el terremoto del 10 de agosto, ¿cuántas reclamaciones han recibido y cuál es el monto estimado de pérdidas que van a asumir?
Somos muy fuertes en las líneas de hogar, incendio y terremoto. Hasta el momento hemos recibido 5.500 reclamos asociados al sismo. Estimamos que la pérdida que asumiremos y con la que contribuiremos a la reconstrucción del país ascenderá aproximadamente a $320.000 millones.
Actualmente registramos siniestros incurridos por $100.000 millones y prevemos alcanzar la cifra total a medida que concluyan las cuantificaciones de pérdidas. Vemos esta situación como una oportunidad para acompañar a las familias y empresarios en el proceso de reconstrucción.
¿Cómo han evaluado la presencia de objeciones o rechazos y qué tan flexibles han sido en la revisión de los casos?
La clave ha sido la calidad de la venta. Nos hemos esmerado para que la fuerza comercial explique con claridad qué cubre y qué no cubre cada póliza. Tras el evento, triplicamos la capacidad de atención en nuestras líneas para guiar a los clientes. Como la cobertura de terremoto está presente en la mayoría de nuestras pólizas afectadas, pudimos brindar tranquilidad a los usuarios. Afortunadamente, no registramos un alto nivel de rechazos ni hemos detectado casos de fraude.
¿Ya han comenzado a realizar desembolsos de anticipos y cuáles son sus metas de atención para los próximos meses?
Ya empezamos a girar anticipos y proyectamos cerrar al menos el 70 % de las reclamaciones abiertas durante el mes de octubre. El gran reto para toda la industria radica en la capacidad de los ajustadores para evaluar las pérdidas y presentar ofertas concretas a los asegurados. No obstante, ya superamos los $100.000 millones en siniestros incurridos y seguimos avanzando.
¿Cómo marcha el balance financiero de la compañía en términos de resultados y ritmo de crecimiento?
Este está siendo un año muy positivo. Cerramos el mes de agosto con una utilidad antes de impuestos de $181.000 millones y nos preciamos de mantener uno de los mejores márgenes técnicos del sector. En primas venimos creciendo a un ritmo del 22 % en bancaseguros. Confiamos en que en lo que resta del año el crecimiento será exponencial, apalancado en una mejor reacción de la economía y en una mayor confianza para llegar a más hogares y empresas en Colombia.
¿Cómo era el portafolio cuando comenzó BBVA Seguros respecto a hoy y cómo ha ido evolucionando?
BBVA Seguros es una compañía con más de 30 años de presencia en el mercado local. Somos por esencia una bancaseguros y acompañamos al Grupo BBVA en la colocación de soluciones de aseguramiento para sus clientes. Tenemos dos grandes líneas de negocio: todas las soluciones dirigidas a las personas y familias, y las líneas enfocadas en empresas.
En el segmento de personas pretendemos ser el asegurador integral de la familia amparando su vida y su patrimonio; allí los seguros de vida tienen el mayor peso, pero también ofrecemos accidentes personales, desempleo, hogar, hurto y vehículos. En el segmento de personas jurídicas nos enfocamos en un nicho específico: las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales mueven la economía de Colombia.
Identificamos que en las microempresas y establecimientos de comercio existen necesidades desatendidas y, como nuestra finalidad es aumentar la penetración del seguro, buscamos llegar a segmentos que nunca han tenido una póliza ni un intermediario.
¿Cuentan con otros convenios o fuerza comercial para operar como una unidad independiente del banco?
Nuestro principal canal de distribución es el banco y allí hemos enfocado los esfuerzos de crecimiento. El banco nos aporta una gran potencia, primero por su capacidad de llegar a los 32 departamentos del país con una amplia red de oficinas, cajeros automáticos y toda su fuerza comercial. Adicionalmente, el banco BBVA en Colombia es muy potente en digitalidad y contamos con un journey digital para acercarnos a los clientes.
Nuestra prioridad es profundizar en los clientes del banco porque es donde tenemos mayor escalabilidad. No obstante, BBVA Seguros también vende en el mercado abierto intermediado, aunque el foco principal sigue siendo la bancaseguros.