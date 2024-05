- Publicidad -

El director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Omar Prías, manifestó su preocupación por el normal funcionamiento de esta entidad a falta de nombramientos en firme de los expertos comisionados por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Encuentro una CREG con grandes capacidades, con mucha experiencia, pero creo que hay que empezar a mirar las otras formas de interactuar con el mercado. En esa interacción hay muchos aspectos relacionados con el conocimiento y eso creo que nos puede contribuir”, manifestó el líder de la CREG.

Expresó: “comento lo anterior porque, evidentemente, hay una circunstancia -y quiero ser honesto con el país- en el sentido en el que asumí la tarea que el presidente me delegó en la CREG, me siento cómodo y contento, pero muy preocupado”.

Agregó que “mi esposa me molesta porque a veces no duermo. Y es que me preocupa que no haya comisionados. Me preocupa que haya una urgencia en la agenda regulatoria y que si no tengo el equipo de comisionados no la podemos resolver”.

Recomendado: Comisionados CREG tienen periodo fijo y no son de libre remoción: Procuraduría

“Esos son temas reales que vale tener en cuenta en estos ámbitos. Vamos a ver qué está pensando el presidente porque él es el que los nomina, también para conocer qué está pensando con respecto al mercado. Con él estuve conversando -lo digo de buena manera y estoy comentando temas que son pertinentes-, hablamos por una hora larga, y conoce claramente la situación que ocurre en el país en el tema de energía”, detalló el funcionario.

De acuerdo con Prías, el presidente Petro está evaluando el tema del modelo energético. “Creo que, después de 30 años, nos corresponde o mejorar o cambiar el modelo, pero no podemos seguir en lo mismo. Me parece que es un reto que tiene el país y hay que empezar a mirarlo desde ya”.

Para el experto -quien entregó esta información en su intervención del reciente Foro de XM-, “hay una oportunidad de oro en estos 30 años del marco regulatorio, hay que recoger esa experiencia y empezar a debatir seriamente para definir los objetivos y escenarios del futuro”.

Sin embargo, en el marco de la 1ra Convención de Exploración Energética de la ACGGP, el director de la CREG le dio un giro a su discurso “(..) eso lo define el presidente de la República, más de ahí no puedo decir más porque no hago parte de la Presidencia, soy el director de la Comisión”.

Relató que “en este momento hay unos comisionados que están apoyando, pero se está esperando la definición desde Presidencia para tener las plazas completas. Sin embargo, el equipo está completo, con el apoyo de los comisionados contratados”.

Recomendado: Después de meses sin quórum, Comité de la CREG se reunirá con nuevos comisionados

Como se sabe, diferentes actores del sector y del Ministerio Público -incluso con fallos- han pedido al presidente Gustavo Petro acelerar los nombramientos en la CREG para ayudar a destrabar decenas de proyectos regulatorios que estaban en cola y que se acumularon por el Fenómeno de El Niño.

Vale recordar que, recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas completó su quórum decisorio para aportar, desde su competencia, a la atención de coyunturas como el Fenómeno del Niño y las tarifas de energía en la región Caribe.

Esto luego de que se posesionaran Manuel Peña Suárez, Antonio Jiménez y Orlando Velandia Sepúlveda como nuevos expertos comisionados en encargo de la entidad. Así las cosas, la Comisión quedó integrada por los expertos comisionados -al que se le suma el actual director ejecutivo, Omar Prías- y los representantes del Gobierno Nacional: ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director del DNP, Alexander López Maya.