Dólar en Colombia abre con leve alza en medio de aversión al riesgo global y tensiones en Medio Oriente

El dólar en Colombia inició la jornada de este viernes en $3.680, registrando tanto el máximo como el mínimo de la sesión en ese mismo nivel, lo que refleja un arranque con baja actividad en el mercado cambiario local.
La cifra de apertura representa un alza de $4 frente al cierre de ayer, cuando la divisa terminó en $3.676, luego de una jornada de corrección a la baja.
En el mercado energético, el petróleo Brent cae levemente, pero se mantiene en niveles de US$107, mientras que el WTI también registra una leve baja y cotiza cerca de los US$95.
Sobre el comportamiento del mercado en estas primeras horas, JP Tactical Trading señaló: «En este inicio aún se observan pocas operaciones, por lo que estaremos atentos al desarrollo de los flujos a medida que aumente la liquidez«.
Por su parte, Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, analizó el contexto detrás del movimiento reciente del dólar: «A corto plazo, el reciente repunte del dólar parece responder principalmente a un aumento en la aversión al riesgo global, en un contexto marcado por la escalada del conflicto geopolítico en Medio Oriente y el fuerte incremento en el precio del petróleo tras las tensiones en el estrecho de Ormuz”.
El experto también dijo que este escenario ha generado un reposicionamiento táctico de los inversionistas hacia activos refugio, impulsando al índice dólar y presionando al alza las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense.
Sin embargo, agregó, “consideramos que este movimiento corresponde principalmente a un ajuste de corto plazo dentro de un contexto de mercado aún dominado por la liquidez global y por expectativas de una eventual normalización monetaria en el mediano plazo”.
El experto cerró diciendo que el reciente aumento en los precios de la energía en EE. UU. podría introducir presiones inflacionarias transitorias, el mercado continúa evaluando un escenario donde la Reserva Federal mantendría un enfoque prudente y dependiente de los datos antes de iniciar un ciclo de relajamiento monetario más claro.
De otro lado, en el mercado de metales, el oro rebota levemente este viernes tras la fuerte presión vendedora de la sesión anterior, cotizando en US$4.662 la onza con un alza de 0,3 %. Por su parte, la plata profundizó su caída y se ubicó alrededor de US$71,62 la onza, con una baja de 1,7 %.