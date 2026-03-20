Premercado | Bolsas cierran semana en medio de fuerte volatilidad del petróleo y metales preciosos

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron la semana con caídas, en consecuencia con el comportamiento en general de estos días.
El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó este viernes un 1,24 %, el mercado de Shenzhen se dejó el 0,25 % y el Hang Seng de Hong Kong cedió el 0,88 %.
Los descensos más pronunciados fueron los de las tecnológicas Xiaomi (-8,59 %) y Alibaba (-6,28 %). Tampoco fue una buena jornada para el mayor fabricante de semiconductores de China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) (-4,77 %).
En la otra cara de la moneda figuraron el fabricante de ropa deportiva Li Ning (+8,55 %), el principal productor de baterías para vehículos eléctricos, CATL (+8,38 %), y la automovilística china Geely (+6,43 %).
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han visto recortadas las ganancias de la apertura por la nueva subida del petróleo Brent, que se ha dado la vuelta y registra un alza de más del 1 %.
La bolsa que más sube es la de Madrid, el 0,42 %; seguida de Milán, el 0,33 %; Fráncfort, el 0,32 %; París, el 0,16 %; y Londres, el 0,11 %.
En la apertura del mercado, sus ganancias eran del entorno del 1 %, salvo en Londres, que era la bolsa que menos se revalorizaba, el 0,33 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también ha pasado de subir un 0,94 % en la apertura a sólo un 0,21 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. caen mientras los inversores nerviosos se acercan al final de una semana volátil, aunque el presidente Donald Trump intentó el jueves aportar una medida de calma a los mercados.
Trump prometió hacer lo que fuera necesario para ayudar a enfriar la crisis, e intentó tranquilizar a los estadounidenses de que «terminará pronto».
Ante la perspectiva de mayores costes de endeudamiento en Europa, EE. UU. y otros lugares, los inversores se han volcado hacia el dólar estadounidense, mermando el atractivo del oro que no genera rendimiento a pesar del estatus típico del metal precioso como refugio seguro durante tiempos de crisis.
Una caída en los precios del oro golpeó particularmente a las mineras, con el sector cayendo un 4,2 %.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
La caída del crudo en la apertura -de más del 1,70 % en el caso del brent, de referencia en Europa; y del 2,30 %, en el caso del de referencia en EE. UU., el west texas intermediate (WTI)- impulsaba la subida de las bolsas en Europa, mientras los analistas han sugerido que solo una reapertura completa del Estrecho de Ormuz aliviará las preocupaciones sobre una sequía prolongada de suministro.
Un punto crucial de estrangulamiento del transporte marítimo al sur de Irán, el Estrecho de Ormuz ha estado efectivamente cerrado mientras se disparan bombardeos a través de Oriente Próximo. Irán ha amenazado con atacar barcos que intenten cruzar el estrecho transportando carga que podría beneficiar a EE. UU. o sus aliados.
Las compañías navieras de contenedores, cautelosas sobre la seguridad de las tripulaciones y luchando por encontrar seguros para los viajes, han sido reacias a enviar buques al estrecho paso marítimo. Como resultado, suministros cruciales de petróleo han quedado varados, causando que los retrasos en la producción aumenten, y elevando los precios del crudo en el proceso.
Por otro lado, el oro y la plata, que registraban destacados repuntes en la apertura, también han cambiado el signo, de modo que el oro avanza sólo un 0,37 %, hasta los US$4.664, mientras que la plata se ha dado la vuelta y cae un 0,84 %, hasta los US$71,8.
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