El dólar en Colombia arrancó la mañana de este martes 14 de abril en los $3.574, lo que son $14 menos cuando se compara con el cierre de este lunes.
De momento, la moneda estadounidense da cuenta de un valor mínimo de $3.572, mientras que el máximo alcanza los $3.580.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.573, lo que son $36 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
El principal hecho que condiciona el comportamiento del dólar tiene en cuenta las nuevas negociaciones que se dan entre Estados Unidos e Irán en el marco del conflicto.
Lo que mueve al dólar en Colombia hoy
Las principales afectaciones aterrizan por cuenta de un petróleo que sigue disparado y sobre el cual se necesitan mayores canales de abastecimiento.
Aerolíneas a lo largo del mundo empiezan a sentir las afectaciones y piden tener presente el impacto que esto generaría para los precios en el transporte de pasajeros
El gobierno de Trump se ha mostrado restrictivo al momento de encontrar vías de negociación, para lo que pueda pasar con la circulación de buques petroleros en Ormuz.
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Del lado local, el dólar en Colombia mantiene su expectativa por los anuncios sobre la nueva reforma tributaria anunciada por el Gobierno, en medio de decisiones de la Corte sobre tumbar la emergencia económica.
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