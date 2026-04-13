Dólar en Colombia se desploma y se aleja de los $3.600: alcanza mínimos no vistos desde junio de 2021

En una jornada marcada por una fuerte presión bajista, el mercado cambiario colombiano registró este lunes un hito técnico y psicológico de gran relevancia. El precio del dólar cerró en $3.588, una caída significativa frente a los $3.633,75 reportados el viernes pasado, ubicándose en niveles que no se visitaban desde junio de 2021.
La sesión inició con una apertura de $3.644, pero rápidamente la tendencia se inclinó hacia la baja, tocando mínimos de $3.586 y rompiendo la barrera técnica de los $3.600.
Según el análisis de JP Tactical Trading, el comportamiento del día estuvo fuertemente influenciado por el panorama político local. El mercado ha comenzado a descontar con mayor fuerza una victoria de los sectores de derecha en la contienda electoral, lo que ha generado una ola de confianza entre los inversionistas y una apreciación acelerada del peso colombiano.
A este factor se suma la estrategia de carry trade por parte de inversionistas extranjeros y las monetizaciones ejecutadas por el Gobierno Nacional, factores que ya venían inyectando liquidez en dólares desde la semana anterior.
Desde Credicorp Capital, los expertos observan que, aunque la tendencia técnica sigue mostrando una lateralidad en un rango amplio (entre $3.600 y $3.720), el movimiento actual está «trazando en la zona inferior» tras los importantes flujos de venta. Para las próximas sesiones, se esperan niveles intermedios entre $3.612 y $3.712, condicionados enteramente a la evolución del conflicto internacional y a la persistencia de las ventas de dólares en el mercado local.
En el frente global, el índice dólar (DXY) retrocedió un 0,10 % hasta los 98,55 puntos. Este enfriamiento de la divisa estadounidense coincide con datos desalentadores en su mercado interno: las ventas de vivienda de segunda mano en EE. UU. cayeron un 3,6 % en marzo, alcanzando su nivel más bajo en nueve meses (3,98 millones de contratos).
«El mercado inmobiliario estadounidense se enfrenta a desafíos considerables de cara a la temporada de primavera», señalan analistas, lo que limita el apetito por el dólar frente a monedas emergentes.
Petróleo al alza por tensiones en Medio Oriente
El contexto internacional también jugó a favor de la moneda local. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente —específicamente relacionado con Irán— reavivó los temores sobre el suministro energético, impulsando los precios del crudo.
Mientras el Brent se cotizó en US$99,26 (+4,26 %), el WTI lo hizo en US$99,10 (+2,62 %).
Como principal producto de exportación de Colombia, el repunte del petróleo fortalece el flujo de divisas hacia el país, añadiendo presión adicional a la baja en el tipo de cambio.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,10 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,635 % desde los 13,640 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,540 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,510 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,623 %; la jornada anterior en 12,650 %.
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