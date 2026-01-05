Dólar en Colombia cierra a la baja en medio de volatilidad global por tensión en Venezuela; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense registró una marcada tendencia bajista durante la jornada de este lunes, finalizando en $3.737. Este valor representa una caída de $35 frente al cierre del viernes pasado ($3.772), en una sesión que, aunque inició con presiones alcistas, terminó perdiendo fuerza ante las noticias geopolíticas en la región.
La divisa abrió la jornada en $3.817,77 y alcanzó un máximo de $3.845 en los primeros minutos. No obstante, a lo largo del día el precio descendió de forma constante hasta tocar un mínimo de $3.732,60, rompiendo incluso las extensiones técnicas proyectadas por los analistas.
A pesar de que el índice DXY superó los 98,5 puntos en la mañana (máximo de dos semanas), cerró con una ligera pérdida en 98,38 (-0,05 %). La región operó mixta, con el peso mexicano y el real brasileño al alza, acompañando la fortaleza del peso colombiano, explicó Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital.
Venezuela, en el centro del mercado
La noticia dominante sigue siendo la operación militar de Estados Unidos en Venezuela durante el fin de semana, que resultó en la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro.
Los mercados financieros internacionales reaccionaron con una mezcla de incertidumbre y optimismo. Mientras los bonos venezolanos subieron, el peso colombiano se vio fortalecido ante la perspectiva de un restablecimiento comercial.
Según un informe de Barclays, Colombia sería la mayor beneficiaria regional de esta transición. Se estima que la reactivación del comercio binacional podría sumar un 0,5 % al PIB colombiano, con exportaciones proyectadas de hasta US$3.000 millones, un impulso comparable a un auge petrolero.
Volatilidad en el petróleo ante la nueva era venezolana
El sector energético lideró la atención ante la posible reactivación de las reservas probadas más grandes del mundo.
La noticia de la captura de Maduro tuvo un impacto bajista inmediato en los precios, con caídas de entre US$2 y US$3 por barril ante la expectativa de una futura mayor oferta.
Aunque en la mañana el crudo cotizaba por debajo de los últimos registros, en la tarde la tendencia se revirtió y se reportaron ganancias del 1,55 %. Así, el barril WTI cerró en US$58,21 y el Brent en US$61,69. Expertos matizan que, aunque Venezuela tiene grandes reservas, actualmente produce menos de 1 millón de barriles diarios, lo que limita el impacto inmediato en el balance global de OPEP+.
Factores locales y riesgos políticos
En Colombia, a pesar de la revaluación del peso, persisten nubarrones en el panorama interno, pues crece la preocupación por el incremento del salario mínimo y el ajuste en las tarifas de gasolina y diésel, que presionan las expectativas de precios, según Acciones & Valores.
El mercado también vigila las renovadas advertencias del presidente Donald Trump sobre operaciones contra el narcotráfico en el país.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una valorización del 0,33 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 9,140 % y la jornada previa finalizaron en 9,251 %.
•Los TES de 2028 terminaron en 12,328 %, mientras que el dato anterior fue de 12,381 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,990 % y la jornada previa finalizaron en 13,000 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,600 %, mientras que el dato anterior fue de 12,615 %.
