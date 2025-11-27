Dólar en Colombia vuelve a subir ligeramente en día de baja actividad; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense registró una ligera apreciación en el mercado colombiano durante la jornada. El precio de cierre se estableció en $3.742, un valor superior al del día anterior, que fue de $3.729.
La cotización abrió en $3.738,11 y operó en un rango estrecho, moviéndose entre un mínimo de $3.723,50 y un máximo de $3.749,99. El peso colombiano se depreció 0,46 % en la sesión, pese a la estabilidad global.
La jornada se caracterizó por su baja actividad, dado que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Analistas de JP Tactical Trading señalaron que la sesión fue muy estable, operando en modalidad next day, con un bajo volumen que puede representar apenas el 15 % de un día habitual. Para mañana, se anticipa mayor volatilidad con el regreso del mercado abierto.
El índice DXY registró una variación de -0,02 % en la sesión, aunque se mantiene en 99,5 puntos, mostrando un leve debilitamiento global.
La expectativa del mercado sobre un recorte en la tasa de interés en la reunión de diciembre por parte de la Reserva Federal sigue aumentando. La probabilidad descontada de un recorte se ubica en 82 % (vs. 34 % la semana anterior), según Bancolombia. Este optimismo se ve influenciado por presiones externas para implementar una relajación monetaria.
El Banco de Occidente indicó que el movimiento del peso colombiano se dio en medio de una jornada mixta de las monedas de sus pares de la región.
Petróleo y agenda local
Los precios del crudo subieron modestamente, con el barril WTI en US$59,10 (+0,77 %) y el Brent en US$62,92 (+0,61 %). Sin embargo, los precios se mantienen presionados ante el avance de las negociaciones Rusia-Ucrania, que podrían flexibilizar sanciones y elevar la oferta en un mercado que ya proyecta superávit. El mercado espera señales adicionales en la próxima reunión de OPEP+.
Este jueves, el DANE publicó un dato clave para la negociación del salario mínimo en Colombia: la productividad laboral. La Productividad Total de los Factores (PTF) con corte al tercer trimestre de 2025 fue del 0,91 %, lo que significa que se ubica por debajo de la de todo 2024 (1,36 %).
Este indicador, junto con la proyección de inflación, es la base para la negociación del Gobierno con los representantes de las empresas y los trabajadores.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,33 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 11,225 %, mientras que el dato anterior fue de 11,300 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,515 % y la jornada previa finalizaron en 12,600 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,570 %, mientras que el dato anterior fue de 12,704 %.
—