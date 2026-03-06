El dólar subió antes de las elecciones en Colombia y el mercado quedó en modo espera 

El mercado cambiario colombiano cerró la semana con una señal clara de cautela. El dólar subió en el último día hábil antes de las elecciones legislativas y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo, en una jornada marcada por tensiones externas y prudencia de inversionistas locales que prefirieron esperar los resultados políticos antes de tomar nuevas posiciones.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este viernes 6 de marzo se ubicó en $3.767,94, por encima de los $3.751,41 del jueves, mientras que en el mercado spot la divisa cerró en $3.770, tras abrir la jornada en $3.794 y alcanzar un máximo intradía de $3.807,40.
El promedio negociado fue de $3.795,42, con un monto transado de US$1.444 millones en 2.115 operaciones.
Más que un movimiento abrupto, el comportamiento del viernes reflejó un mercado que llegó al cierre de la semana con nervios, pero sin señales de una corrida cambiaria. El alza del dólar estuvo acompañada por una actitud defensiva de los agentes económicos ante la combinación de factores políticos internos y presiones externas.
El factor electoral que puso al mercado en pausa
El viernes fue la última jornada de negociación antes de una cita electoral clave para Colombia. Este domingo se celebran las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales, procesos que definirán tanto la nueva composición del Legislativo como los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial.
La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que ambos procesos se realizarán el mismo día, lo que llevó a inversionistas, empresas y operadores financieros a reducir apuestas fuertes y esperar el resultado político antes de reabrir posiciones en los mercados.
En los mercados financieros, los eventos electorales suelen generar una pausa estratégica. Aunque los inversionistas no votan, sí reaccionan a la percepción de estabilidad institucional y gobernabilidad que emerge de las urnas. En ese sentido, el cierre del viernes puede interpretarse como una especie de “compás de espera” para los activos colombianos.
Según Sofía Rodríguez, docente de Finanzas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, la jornada debe entenderse más como un movimiento de prudencia que como un episodio de volatilidad extrema.
“El mercado llegó con presión por el petróleo y por el tono defensivo global, pero también con una clara actitud de espera frente al resultado electoral. No fue una jornada de pánico, sino de cautela”, explicó.
El petróleo también presionó al dólar
Al componente político se sumó un factor externo de peso: el repunte del petróleo. Los precios internacionales del crudo registraron un fuerte aumento durante la semana debido a las tensiones en Medio Oriente y los temores sobre posibles interrupciones en la oferta global de energía.
El Brent subió 8,52 % y cerró en US$92,69 por barril, mientras que el WTI avanzó hasta US$90,90, lo que representó el mayor incremento semanal desde los episodios de volatilidad registrados en 2020.
Para economías emergentes como la colombiana, este tipo de choques en los mercados energéticos pueden tener efectos mixtos. Aunque el país es exportador de petróleo, el aumento del crudo también puede reactivar temores de inflación global persistente y prolongar ciclos de tasas de interés altas, lo que suele fortalecer al dólar a nivel internacional.
A pesar de la presión del viernes, el balance semanal del dólar en Colombia fue relativamente estable. La TRM del 2 de marzo se ubicaba en $3.766,30, lo que significa que el cierre del 6 de marzo en $3.767,94 dejó un cambio prácticamente marginal.
Este comportamiento sugiere que el mercado colombiano absorbió buena parte del ruido externo sin registrar un quiebre significativo en la tendencia cambiaria.
En otras palabras, la divisa terminó la semana con presión, pero sin desorden. El mercado prefirió mantener una postura prudente antes de un fin de semana en el que la política también entrará a jugar un papel clave en la percepción de riesgo país.
Tasas altas e inflación siguen pesando en la economía
El entorno macroeconómico interno tampoco contribuye a relajar completamente las tensiones en el mercado. El Banco de la República mantiene su tasa de política monetaria en 10,25 %, vigente desde el 2 de febrero de 2026, en un contexto en el que el costo del dinero sigue siendo elevado para hogares y empresas.
Al mismo tiempo, el DANE reportó que la inflación de enero de 2026 fue de 1,18 % mensual y 5,35 % anual, mientras que la Superintendencia Financiera certificó para marzo un interés bancario corriente de 17,01 % efectivo anual para créditos de consumo y ordinario.
Este entorno implica que cualquier movimiento del dólar se siente con mayor fuerza en la economía real: desde compras internacionales y suscripciones digitales hasta importaciones empresariales o el costo de viajes y matrículas en el exterior.
El verdadero termómetro del mercado cambiario se verá en la apertura del lunes, cuando inversionistas nacionales e internacionales empiecen a interpretar los resultados electorales y sus implicaciones para la gobernabilidad y la agenda económica del país.
Rodríguez resume el mensaje principal para quienes operan o siguen el mercado cambiario: “Cuando hay volatilidad por factores políticos y externos al mismo tiempo, lo más sensato es no comprar ni vender por ansiedad. Si la operación no es urgente, vale la pena esperar la apertura del lunes y comparar precios”.