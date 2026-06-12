Dólar en Colombia sigue cayendo con fuerza ante el optimismo electoral y la distensión del conflicto en Medio Oriente

El mercado cambiario colombiano inició la última jornada de la semana con un marcado sesgo bajista. El dólar abrió hoy en $3.466, una corrección frente al cierre de ayer de $3.493,50, dando continuidad a la tendencia de las últimas sesiones.
Analistas de JP Tactical Trading señalan que la fluidez con la que la moneda ha corregido a la baja tiene un motor político claro: el optimismo de los inversionistas ante la candidatura de Abelardo de la Espriella. Según la firma, el mercado parece estar descontando un posible triunfo del candidato, lo que genera un flujo de confianza que se traduce en una mayor apreciación del peso colombiano.
Aunque el volumen de negociación en esta apertura se mantiene limitado —lo que impide hablar de una tendencia consolidada a largo plazo—, la reacción del mercado local es notablemente positiva. A nivel internacional, el índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de divisas) también se muestra a la baja en 99,8 puntos, tras un giro en la retórica de Estados Unidos sobre el conflicto con Irán.
Crudo cae ante la esperanza de paz
El optimismo no es exclusivo de Colombia. Los mercados globales han reaccionado con alivio a los anuncios del presidente Donald Trump sobre un posible acuerdo de paz con Irán que se firmaría este fin de semana en Europa.
El petróleo Brent cae un 4,3% (US$86,47) y el WTI retrocede un 4,5% (US$83,78).
Según reportes internacionales, un Memorando de Entendimiento (MoU) podría desbloquear el Estrecho de Ormuz y permitir el levantamiento de sanciones petroleras sobre Irán. Aunque las versiones sobre la firma han sido contradictorias, el mercado ha preferido validar las palabras de Trump, apostando por una reducción inminente de las tensiones militares que habían disparado los precios del crudo a principios de semana.
Gobierno colombiano presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo
La jornada también estará marcada por la entrega del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 por parte del Ministerio de Hacienda, programada para las 2:00 p. m. Este documento es crucial para proyectar la estabilidad financiera del país, ya que establece las proyecciones de ingresos, gastos y deuda para la próxima década.
De acuerdo con el Plan Financiero 2026, el Gobierno busca transmitir señales de responsabilidad fiscal, pues proyecta una reducción de 1,2 puntos porcentuales (pp) en el déficit fiscal frente a 2025, situándose en el 5,1 % del PIB mientras que para el déficit primario se espera una caída desde el 3,5 % registrado el año pasado hasta un 2,1 % del PIB.
Además, el Gobierno dijo a inicio de año que su objetivo es mantener el endeudamiento estable, con una meta del 58,7 % del PIB, cumpliendo con la regla fiscal y manteniéndose holgadamente por debajo del límite legal del 71 %.
Así, este informe será el termómetro con el que el mercado evaluará la hoja de ruta económica del país antes del fin de semana, en un contexto donde el optimismo político y la distensión geopolítica parecen dar un respiro a la economía colombiana.
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