MinHacienda revelara hoy el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026

El Ministerio de Hacienda confirmó que este viernes, 12 de junio a las 2:00 p. m., presentará públicamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026.
El documento, que incluye metas de déficit fiscal y endeudamiento y revela el comportamiento de indicadores fiscales, debe ser radicado cada año a más tardar el 15 de junio por disposición de la ley.
Aunque es posible que se hagan modificaciones, el informe más reciente sobre el tema, el Plan Financiero 2026, estimó que el déficit fiscal para este año será 1,2 puntos porcentuales menor al de 2025, con lo que llegaría al 5,1 % del PIB.
Por su parte, el déficit primario, es decir, el que no tiene en cuenta el pago de los intereses de la deuda pública, pasaría de 3,5 % del PIB en 2025 a 2,1 % en 2026.
Lo anterior sería producto de ingresos públicos por debajo de lo estimado en el proyecto del Presupuesto General de la Nación en alrededor de $26 billones y la ausencia de una ley de financiamiento que no logró completar su trámite en el Congreso y por una base de recaudo inferior a la esperada.
Además, la deuda se mantendría estable en 2026, por debajo del límite de 71 % del PIB, en 58,7 % tras un ajuste a la baja. Vale la pena recordar que en 2025 el indicador se ubicó en el 58,5 % del PIB.
Respecto a los indicadores macroeconómicos, el Gobierno le apuntaba al inicio de este año que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandiría un 2,6 % y que la inflación cerraría el año en el 5,8 %.
En su momento, los analistas cuestionaron los cálculos por considerarlos excesivamente optimistas, dado que sus estimaciones le apuntaban a un déficit fiscal más parecido al de pospandemia (7 % en 2021) dada la falta de un recorte de gasto creíble.
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