Premercado | Bolsas están optimistas por acuerdo de paz entre Irán y EE. UU. anunciado por Trump: precio del petróleo se desploma

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas subieron con fuerza el viernes después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo de paz con Irán, mientras que las grandes compañías tecnológicas y de semiconductores rebotaron con fuerza tras las pérdidas recientes.
El Kospi de Corea del Sur fue el mejor índice de Asia, con una subida de más del 8 % impulsada por las fuertes ganancias de los grandes valores de semiconductores. El Nikkei 225 de Japón también avanzó un 3,5 % siguiendo una tendencia similar.
El debut bursátil de SpaceX en el Nasdaq, previsto para más tarde en el día, será seguido de cerca en busca de nuevas señales sobre el sector tecnológico, ya que la enorme salida a bolsa de la compañía llega en un momento en que los inversores muestran una creciente preocupación por las elevadas valoraciones del sector.
Mientras, el índice Hang Seng de Hong Kong también se benefició de las ganancias en los valores tecnológicos e internet locales.
El índice Topix de Japón subió un 1,7 %, con la atención puesta en la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, donde se espera cada vez más que el banco central suba los tipos de interés ante el aumento de la inflación impulsada por la energía.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas abrieron con fuertes subidas el viernes después de que los mercados recibieran la señal más clara hasta ahora de que un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos podría estar al alcance.
El Stoxx 600 paneuropeo subió un 1 % hasta un máximo de dos semanas y se encamina a su mejor jornada en más de dos semanas.
Por su parte, el DAX alemán avanzó un 1,5 %, el CAC 40 francés ganó un 1,2 %, El FTSE 100 de Londres subió un 0,8 % y el FTSE MIB italiano ganó un 1,2 % para alcanzar un nuevo máximo histórico.
Este rally de alivio coincide con el Banco Central Europeo, que apenas el día anterior utilizó los tipos de interés como herramienta por primera vez en casi tres años para combatir la inflación provocada por la guerra.
Esto pone fin a una semana de fuertes vaivenes para la renta variable europea. Los inversores se han visto obligados a digerir simultáneamente un sólido informe de empleo en EE. UU., el giro hawkish del BCE y los titulares cambiantes procedentes de Oriente Próximo, todo ello mientras intentan anticipar el próximo movimiento de la Reserva Federal.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el jueves por la noche después del anuncio de Trump.
El presidente había dado marcha atrás anteriormente ese mismo día en los nuevos ataques que había prometido contra Irán, afirmando que el estrecho de Ormuz volvería a abrirse de inmediato y que Estados Unidos detendría su bloqueo naval a Irán.
Esto ocurrió en medio de numerosos informes mediáticos que señalaban que EE. UU. e Irán habían mantenido más conversaciones sobre un posible acuerdo de paz. Reuters informó de que ambas partes estaban discutiendo un mecanismo para desbloquear los fondos iraníes congelados.
Las declaraciones de Trump sobre un acuerdo —que ha realizado en varias ocasiones en el pasado— contribuyeron a alimentar ciertas esperanzas de una distensión en las elevadas tensiones militares en Oriente Próximo, tras los intercambios de ataques aéreos entre Estados Unidos e Irán en varias ocasiones durante la semana pasada.
Las preocupaciones sobre el impacto inflacionario de la guerra también se aliviaron ligeramente el jueves, después de que los datos del índice de precios de producción subyacente resultaran más moderados de lo esperado para el mes de mayo.
Ahora, SpaceX está lista para comenzar a cotizar en el Nasdaq el viernes, después de que la empresa de cohetes fijara el precio de su OPI en US$135 por acción, recaudando US$75.000 millones en la mayor oferta de la historia de Estados Unidos.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El crudo cayó a mínimos de dos meses después de que el presidente Donald Trump anunciara que un histórico acuerdo de paz podría firmarse en Europa ya este fin de semana.
Los futuros del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, caen un 4,3 % hasta los US$86,47 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. retroceden un 4,5 % hasta los US$83,78 por barril.
La agencia de noticias Mehr informó de que un Memorando de Entendimiento (MoU) entre Irán y EE. UU. desbloquearía el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, y levantaría las sanciones estadounidenses sobre el petróleo iraní.
El MoU también incluiría la liberación de fondos iraníes congelados, según Mehr, que añadió que las negociaciones finales centrarán la atención en cuestiones nucleares y económicas. Sin embargo, los debates sobre el programa de misiles de Irán quedarán excluidos, según la misma fuente.
La OPEP espera ahora que la demanda mundial de petróleo crezca en 970.000 barriles al día en 2026, frente a la previsión anterior de 1.170.000 barriles al día, aunque elevó su previsión para 2027, anticipando una recuperación del consumo a medida que se reduzcan las tensiones geopolíticas.
Adicionalmente, el oro cotiza a US$4.204,9 tras un rebote técnico, pero la tendencia principal sigue siendo bajista y la zona de resistencia clave entre US$4.240 y US$4.276 amenaza con atrapar a los alcistas despistados.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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