La startup colombiana Domun, especializada en soluciones de e-commerce para micronegocios, cerró una ronda de inversión por US$ 2,5 millones, liderada por el fondo antioqueño TinggoVC, con sede en Miami.
El capital permitirá consolidar su presencia en Colombia, Venezuela y México, además de abrir operaciones en Estados Unidos.
Fundada por Jhon Cortés y Andrés Latorre, Domun ha alcanzado más de 2 millones de descargas de su aplicación móvil, que permite a emprendedores crear tiendas online de manera rápida y sencilla desde sus celulares.
Hasta la fecha, se han creado más de 180.000 comercios digitales en la plataforma, con 1,5 millones de productos cargados. En mercados regionales, algunos negocios ya registran ventas mensuales promedio de US$300.
Domun acelera su crecimiento en la región
El crecimiento de Domun ha sido notable: la compañía proyecta cerrar 2025 con 1 millón de usuarios activos y más de US$100 millones en productos vendidos a través de su plataforma.
Para alcanzar este objetivo, la startup destinará una parte significativa de la inversión a innovación tecnológica, con foco en inteligencia artificial, escalabilidad en la nube y experiencias de usuario personalizadas.
En esa línea, la compañía también recibió un respaldo adicional de US$350.000 de Google mediante el programa Google for Startups, lo que permitirá robustecer su arquitectura tecnológica y acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas de e-commerce.
“Nuestra misión es empoderar a los micronegocios latinoamericanos mediante tecnología de vanguardia, facilitando la comercialización y el crecimiento de sus negocios a través de soluciones digitales innovadoras, ágiles y efectivas”, destacó Andrés Latorre, CEO de Domun.
Por su parte, Jhon Cortés, vicepresidente de Tecnología, subrayó que esta inversión es clave para convertir a la compañía en una de las principales herramientas de comercio electrónico en América Latina: “Con Domun, nuestros usuarios pueden vender desde cualquier lugar y en cualquier país con tan solo un par de clics”.
La ronda liderada por TinggoVC confirma, según sus fundadores, el atractivo del mercado de micronegocios en América Latina y consolida a Domun como una de las startups con mayor potencial de crecimiento en la región.