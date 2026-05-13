¿Dónde comprar y vender dólares en Venezuela?: Hágalo de manera segura y sin filas

Desde la salida de Nicolás Maduro del poder, Venezuela ha experimentado un proceso de reactivación económica que ha impulsado distintos sectores productivos y financieros. En medio de este escenario, las operaciones en moneda extranjera han ganado relevancia dentro de la dinámica comercial del país, especialmente por el incremento del uso del dólar en actividades cotidianas y transacciones empresariales.
Como consecuencia de esta transformación, las entidades bancarias han fortalecido sus plataformas digitales para facilitar la compra y venta de divisas mediante canales electrónicos. El objetivo ha sido ofrecer alternativas más ágiles y seguras para que los usuarios puedan realizar operaciones cambiarias sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina bancaria.
En este contexto, el Banco de Venezuela habilitó mecanismos digitales que permiten efectuar transacciones de divisas a través de sus plataformas oficiales. Los clientes de la entidad pueden acceder a estos servicios mediante el portal BDVenlínea Personas y la aplicación móvil del banco, herramientas diseñadas para gestionar operaciones financieras de manera remota.
De acuerdo con la información suministrada por la institución, el primer paso para utilizar este servicio consiste en ingresar a BDVenlínea Personas utilizando el usuario único y la contraseña previamente registrados. Una vez dentro de la plataforma, el cliente puede acceder a las distintas opciones relacionadas con la administración de productos financieros, entre ellas las destinadas al manejo de divisas.
¿Cómo hacer el cambio de divisas en esta entidad?
Para realizar una operación cambiaria, el usuario debe ingresar al menú identificado como “Divisas” y seleccionar la alternativa correspondiente a compra o venta de moneda extranjera. Posteriormente, el sistema solicita diligenciar la información requerida para procesar la transacción, incluyendo el monto que se desea negociar y las cuentas bancarias involucradas en el movimiento.
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Después de verificar los datos registrados, el cliente debe confirmar la solicitud para que la plataforma continúe con el procedimiento. Una vez aprobada la operación, el sistema genera el registro correspondiente dentro de los canales oficiales del banco y efectúa el cargo o abono asociado a la transacción.
El mismo procedimiento puede realizarse desde la aplicación móvil de la entidad financiera, lo que amplía las posibilidades para quienes prefieren administrar sus productos bancarios desde un teléfono inteligente. En este caso, el usuario debe iniciar sesión utilizando el método de autenticación configurado en el dispositivo, ya sea contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial.
Dentro de la aplicación, el cliente debe acceder nuevamente a la sección “Divisas”, elegir la opción “Compra o venta” y completar la información solicitada por el sistema. Tras la validación de los datos, la plataforma procesa automáticamente la operación y notifica el resultado al usuario.
El fortalecimiento de estas herramientas digitales forma parte de la estrategia de modernización implementada por el sistema bancario venezolano para responder al aumento de operaciones en moneda extranjera. Además de reducir tiempos de espera y facilitar la atención remota, estos mecanismos permiten que los clientes administren sus transacciones cambiarias con mayor comodidad y seguimiento desde cualquier lugar.
Por otra parte, existen casas de cambio como Italcambio, ZOOM y Angulo López, entre otras, que también permiten a los ciudadanos acceder a la compra y venta de dólares, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada entidad.
Algunas de estas empresas ofrecen operaciones de venta de hasta US$10 en efectivo a cambio de bolívares, trámite que puede realizarse únicamente con la presentación del documento de identidad del usuario.