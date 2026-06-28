Dos empresas de Elon Musk se disputan el top 10 de compañías más valoradas del mundo; Nvidia y Apple lideran

Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft son las compañías más grandes del mundo por capitalización de mercado. Esto refleja que la tecnología se ha convertido en la industria dominante dentro de la economía global.
Otro dato clave es que todas estas empresas están localizadas en EE. UU. En conjunto, las cuatro registran una capitalización bursátil que oscila entre US$2,7 billones y más de US$4,6 billones.
Por detrás de ellas se ubica Amazon, en el quinto lugar, con una capitalización superior a US$2,5 billones. Le sigue TSMC, de Taiwán, otra compañía perteneciente a la industria tecnológica. Más abajo aparecen SpaceX, de Elon Musk; Saudi Aramco, una de las mayores compañías energéticas del mundo; Samsung, Tesla, Meta, Walmart, JPMorgan Chase y Berkshire Hathaway, entre otras.
Por otra parte, las compañías del magnate Elon Musk siguen dando de qué hablar, puesto que a pesar de la caída en las acciones de SpaceX en la semana del 22 de junio de 2026, sigue por encima de Tesla, compañía de carros eléctricos y almacenamiento de energía.
Lo anterior evidencia que el auge de la inteligencia artificial y de los centros de datos ha impulsado al sector tecnológico, que ahora supera a la tradicional industria petrolera.
Sin embargo, compañías como ExxonMobil y Chevron no se quedaron atrás. La primera ocupó el puesto 24 y la segunda el 42. Ambas son de origen estadounidense, y a diferencia de Saudi Aramco (del Estado de Arabia Saudita), no son compañías estatales.
Las empresas estadounidenses no fueron las únicas en integrar el listado. También aparecen importantes entidades financieras de China, como el Banco de Construcción de China (puesto 37), el Banco Agrícola de China (puesto 47), el Banco Industrial y Comercial de China (puesto 52) y el Banco de China (puesto 60), además de otras compañías de ese país.