Gobierno Petro buscará dos nuevos créditos internacionales en dólares y euros por casi $1 billón

En medio de las alertas del mercado y los analistas por el desbalance fiscal de Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la celebración de dos nuevos empréstitos con organismos internacionales, los cuales tienen componentes ambientales y sostenibles.
En dos resoluciones fechadas el 30 de enero, la cartera de Hacienda dio luz verde a dos operaciones de créditos, que se harán en dólares y en euros, que suman un monto cercano a US$252 millones, que en pesos colombianos llegaría a $910.287 millones.
El primero de estos créditos será con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) una de las principales instituciones financieras multilateral de desarrollo en Centroamérica, por un monto de US$75 millones, y que tiene como foco el «Impulso de la Acción Climática y Conservación del Capital Natural” en Colombia.
Relacionado: Gobierno Petro incumplió otra meta fiscal de 2025.
El segundo de los empréstitos será tomado con KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau o Instituto de Crédito para la Reconstrucción), un banco de desarrollo que jugó un papel clave en la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.
Con este banco gubernamental se pedirán recursos por 150 millones de euros (algo cercano a los US$177 millones) y tiene como definición ser un “Préstamo de Política de Desarrollo: Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector ambiental”.
Características de los dos nuevos empréstitos de Colombia
En el caso de la operación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el contrato de préstamo contempla un plazo total de 17 años, incluidos cuatro años de gracia, contados a partir de la fecha de desembolso. La amortización se realizará mediante pagos semestrales, consecutivos y vencidos, según el calendario que defina el BCIE al momento del desembolso.
Por el lado del KfW, se contempla un plazo de 14 años (25 cuotas semstrales). La primera cuota se pagará en noviembre de 2028 y la última en el mismo mes, pero de 2040.
Vale indicar que estas operaciones se enmarcan en el concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que en 2024 avaló a la Nación para contratar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso hasta por US$5.000 millones, incluidos aquellos asociados a líneas de crédito contingentes para atender desastres de origen natural o antrópico.
A su vez, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) otorgó concepto previo favorable en sesiones realizadas el 30 de abril y 7 de mayo de 2025, autorizando a la Nación a gestionar empréstitos externos hasta por US$3.000 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, a enero de 2026 la Nación había contratado nueve empréstitos externos que comprometieron US$2.608 millones del cupo autorizado por el Conpes, lo que dejó un margen disponible de US$2.391 millones. En el caso del cupo avalado por la CICP, el saldo disponible ascendía a US$391,7 millones.
—