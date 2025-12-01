Ecopetrol incrementará en 14 % su oferta de gas natural para 2026, al pasar de 184 GBTUD en 2025 a 210 GBTUD promedio el próximo año. El aumento obedece a procesos de comercialización adelantados por la empresa.
El precio promedio de la canasta contratada para 2026 se ubicará en 6,5 US$/MBTU, valor que incorpora los procesos comerciales realizados en 2025 y en años previos.
En 2026, la empresa proyecta una disponibilidad adicional del 14 %, destinada a hogares, pequeños comercios, gas natural vehicular y al sistema nacional de transporte.
Para los sectores residencial y comercial, la contratación aumentará de 133 GBTUD en 2025 a 182 GBTUD en 2026, equivalente a un incremento del 37 %. En el Sistema Nacional de Transporte de Gas, la oferta pasará de 0,45 GBTUD en 2025 a 7,7 GBTUD para el periodo 2026–2028.
Regulación y recortes de consumo aumentan la disponibilidad
Las medidas de flexibilización regulatoria en la comercialización del gas natural expedidas por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía permitieron ampliar la oferta, pues antes la venta solo podía realizarse una vez al año y por periodos mínimos de tres años.
Además de estos cambios regulatorios, la empresa reportó una reducción de más del 13 % en consumos propios: “En Ecopetrol alcanzamos una reducción de más del 13% en los consumos propios de gas en los últimos dos años, gracias a que hemos balanceado y optimizado de manera eficiente la sustitución de este energético por otros combustibles. Conectamos parte de nuestras cargas al Sistema Interconectado Nacional e incorporamos 800 MW de capacidad en nuestros proyectos de autogeneración con energías renovables”, indicó Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Destacado: GeoPark reveló la hoja de ruta para 2026; esperan mayor producción por Vaca Muerta.
También dispuso más de 150 GBTUD, equivalentes al 15 % de la demanda nacional, para el periodo entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.