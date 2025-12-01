GeoPark reveló la hoja de ruta para 2026; esperan mayor producción por Vaca Muerta

GeoPark publicó su hoja de ruta para 2026. La organización expresó que ha tenido éxito en la explotación de gas y petróleo en el activo de Vaca Muerta, localizado en Argentina, a través de los bloques Loma Jarillosa Este y Puerto Silva Oeste, y a su vez reveló que este activo seguirá creciendo a largo plazo.
La empresa manifestó que estará enfocada en acelerar la actividad de producción con la finalidad de que se logren metas en producción y flujo de caja, y se espera que el activo de Vaca Muerta se convierta en la plataforma central hacia finales de 2028. La compañía que espera mejorar el desempeño del bloque Llanos 34.
Para los volúmenes de 2026 esperan un aumento respaldado por la optimización efectiva de la base, iniciativas de recobro y el buen desempeño de los pozos.
También expresó que el aumento de la producción de la organización que se esperaba para 2027 se anticipa para 2026, lapso en el que la tasa de salida proyectada es de 5.000 a 6.000 barriles de petróleo diarios.
En cuanto a las reservas probadas y probables, manifestaron que también habría un alza de 38 % a nivel interanual, lo que consolida la vida de las reservas de GeoPark en 12,7 años.
En 2026, el programa de Capex estaría entre US$190 millones y US$220 millones, respaldado por una producción de 27.000 a 30.000 barriles de petróleo diarios entre Colombia y Argentina, siendo Colombia la que mayores reportes brindaría. Se espera que la producción sea 97 % petróleo y 3 % gas natural.
En Colombia se perforarían entre 22 y 31 pozos, con un Capex de US$110 millones a US$120 millones. Los bloques serían Llanos 34, Llanos Exploración y el bloque CPO-5.
En Argentina estarían con el activo de Vaca Muerta, con cinco pozos y un Capex de entre US$80 millones y US$100 millones.
También señalaron que, bajo un escenario de Brent entre US$60 y US$70 por barril, esperan generar entre US$220 millones y US$300 millones en Ebitda en 2026, y para 2028 expresaron que esperan que crezca a US$490 millones o US$520 millones, lo que equivale a 1,3 veces los gastos de capital totales. La caja de 2026 estaría entre US$130 millones y US$140 millones.
GeoPark, presidida por Felipe Bayón, manifestó que, tras la adquisición del prospecto de los activos en Vaca Muerta, se ha aprobado un nuevo programa de dividendos que consiste en US$6 millones de distribuciones durante cuatro trimestres, lo que equivale a US$1,5 millones por trimestre.
