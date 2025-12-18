Ecopetrol y Petrobras comercializaron 100 % del gas del campo Sirius que ambas compañías ofrecieron al mercado. Cabe recordar que este campo (Sirius) es un proyecto de gas localizado en aguas profundas del mar Caribe.
Ambas empresas señalaron que lograron la asignación y venta de la totalidad de las cantidades ofrecidas, que ascendieron hasta 249 millones de pies cúbicos diarios, bajo la modalidad de contratos firmes sujetos a condiciones, conforme a la regulación aplicable en estos casos.
Con ello se cierra un paso clave para avanzar en la entrada en operación de este proyecto. El 30 de octubre de 2025 se acordó este mecanismo de comercialización entre Ecopetrol y Petrobras, con el objetivo de garantizar la asignación del gas producido en el campo.
Por criterios de confidencialidad, ninguna de las compañías reveló previamente los nombres de las empresas ni mayores detalles del proceso, que culminó el 12 de diciembre de 2025. No obstante, con la información publicada, Ecopetrol indicó que se vendieron 113 millones de pies cúbicos a seis años, 86 millones de pies cúbicos a cinco años y 50 millones de pies cúbicos a tres años, lo que sumó un total de 249 millones de pies cúbicos. En total, se suscribieron 63 contratos de compraventa de gas con 17 empresas.
Ecopetrol señaló que este fue el proceso de comercialización de gas más grande de su historia realizado en una sola etapa, y destacó que este resultado evidencia la importancia estratégica de Sirius dentro de su operación.
Asimismo, indicó que, en un contexto de estrechez en la oferta de gas, este avance constituye una señal positiva para el abastecimiento interno de Colombia en el largo plazo.
Otros detalles de Sirius
Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, indicó que el campo Sirius presenta un avance de 52 % en su proceso de licenciamiento ambiental.
Añadió que se trata de un proyecto con una inversión estimada de US$3.000 millones, la cual se ejecutaría a partir del cuarto trimestre de 2027. También aseguró que se adelantan las actividades necesarias para que el gas de Sirius entre en operación desde 2030.
Moritz señaló además que Sirius tendría un horizonte inicial de producción de 10 años, con un volumen estimado de 470 millones de pies cúbicos en ese periodo. Posteriormente, el campo entraría en una fase de declinación, aunque con una vida productiva total superior a 20 años.