Edgard Nunes Neto fue designado como nuevo gerente general del clúster Andino, Centroamérica y Caribe (ANCAC) del grupo farmacéutico Servier. Nunes llega al cargo en reemplazo de Léa Rauch, quien continuará sus actividades en la compañía asumiendo la gerencia en la afiliada de Rumania.
El clúster ANCAC está conformado por 16 países, con oficinas principales en Colombia, Panamá y Ecuador. El directivo tendrá la labor de continuar con su integración, promover un crecimiento sostenible y ampliar el acceso a tratamientos innovadores.
Entre sus principales prioridades también estará el acelerar la consolidación del negocio de oncología en Colombia, filial establecida en 2013 y que ha mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido desde entonces.
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Además, Nunes tendrá la labor de consolidar el portafolio de oncología, que incluirá la introducción de terapias dirigidas e innovadoras para el abordaje de cánceres raros. Para cumplir con ese objetivo, Servier viene destinando el 70 % de sus inversiones de Investigación y Desarrollo (I+D) al área oncológica, contando hacia junio del 2026 con más de 20 proyectos.
“El clúster ANCAC cuenta con un equipo altamente capacitado, caracterizado por su colaboración, excelencia en la ejecución y un firme compromiso con todos los actores de la cadena de valor”, destacó el nuevo gerente.
El directivo cuenta con más de 15 años de trayectoria en la compañía. El ejecutivo ha desarrollado una sólida carrera en posiciones de creciente responsabilidad y liderazgo estratégico, incluyendo su más reciente cargo como director regional de operaciones de la línea de oncología para Latinoamérica.