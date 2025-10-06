L’Oréal Groupe anunció el nombramiento de Eduardo Gotuzzo como nuevo presidente para Centroamérica y Región Andina, en reemplazo de Alberto Mario Rincón.
Gotuzzo, de nacionalidad peruana, quien asumió su nuevo cargo desde el pasado 1 de octubre, se unió a L’Oréal Groupe hace 11 años tras una trayectoria de más de 14 años en Kimberly Clark y British American Tobacco, donde se desempeñó en funciones directivas de marketing local e internacional y en el desarrollo de negocios comerciales.
“Me siento muy honrado de asumir el liderazgo de L’Oréal Groupe en Centroamérica y Región Andina, una región con gran dinamismo y relevancia para el negocio. Mi propósito es trabajar de la mano con los equipos para contribuir e impulsar el crecimiento sostenible, fortalecer nuestras marcas y continuar desarrollando el talento en Latinoamérica.”, expresó Eduardo Gotuzzo.
El nuevo presidente de la compañía para Centroamérica y la Región Andina es administrador de empresas de la Universidad del Pacífico (Perú), y cuenta con una maestría en dirección de empresas para ejecutivos (Medex) de la Universidad de Piura (Perú).
En L’Oréal Groupe ha ocupado posiciones estratégicas como director general de la división de productos de consumo (CPD) en Perú, Portugal y México. Y más recientemente ejerció como director general comercial y de desarrollo de negocios CPD Europa, liderando durante dos años y medio la estrategia “Channel Shift” que generó un crecimiento en farmacias, comercio electrónico y tiendas de descuento, además de fortalecer alianzas con el sector alimentario.