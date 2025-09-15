Estados Unidos (EE. UU.) y China llegaron a un acuerdo para la plataforma de redes sociales TikTok, según confirmó este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya están acordados”, dijo el funcionario
Tanto el presidente Donald Trump como el presidente chino, Xi Jinping, se reunirán el viernes para discutir los términos.
Bessent también indicó que el marco podría pivotar hacia una propiedad controlada por Estados Unidos.
El contexto de las conversaciones por TikTok
Los comentarios se produjeron en medio de las últimas conversaciones entre Estados Unidos y China en Madrid. Tal como se comenta en un artículo de CNBC, las relaciones entre ambos países se han deteriorado en los últimos meses debido a los aranceles de Trump y otras restricciones comerciales.
Al mismo tiempo, Estados Unidos enfrenta una fecha límite el 17 de septiembre para deshacerse del negocio estadounidense de TikTok o cerrar la aplicación de redes sociales en el país.
El Congreso aprobó una ley el año pasado que prohíbe a los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google distribuir TikTok en Estados Unidos debido a su condición de “aplicación controlada por adversarios extranjeros”.
Posteriormente, Trump firmó una orden ejecutiva en enero que otorgaba a ByteDance 75 días adicionales para llegar a un acuerdo. Se otorgaron prórrogas adicionales mediante órdenes ejecutivas en abril y junio.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, también dijo en julio que TikTok cerraría sus puertas a los estadounidenses si China no le da a Estados Unidos más autonomía sobre la popular aplicación de videos cortos.
Trump ya había planteado problemas con TikTok y el año pasado, en una entrevista con CNBC, le dijo que creía que la plataforma era una amenaza para la seguridad nacional.
En junio, Trump declaró a Fox News que tenía un grupo de personas muy ricas listas para comprar la plataforma de redes sociales y que podrían revelar sus identidades en dos semanas. Sin embargo, dicha revelación nunca se produjo.
Anteriormente había dicho que estaría abierto a que el presidente de Oracle, Larry Ellison, o el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, compren TikTok en Estados Unidos.
La startup de inteligencia artificial Perplexity ha presentado una oferta para una adquisición, al igual que el grupo de defensa de Internet Project Liberty del empresario Frank McCourt, informó CNBC a principios de este año.