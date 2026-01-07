Aumenta la tensión luego de que EE. UU. capturara buque petrolero que huyó cerca de Venezuela

Este miércoles 7 de enero se conoció que Estados Unidos interceptó un buque petrolero, el cual estaba siendo rastreado desde hace semanas en el Atlántico luego de que huyera cerca de Venezuela.
La información, compartida por medios estadounidenses, señala que las fuerzas de ese país estuvieron a punto de capturarlo el pasado mes de diciembre, pero pudo escapar a aguas del Atlántico.
Según dijo EFE, “durante la persecusión, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa”.
El buque, que cambió su nombre de Bella 1 a Marinera, explicó una fuente a un medio estadounidense, se convierte en el cuarto incautado por las fuerzas de EE. UU., esto con relación al bloqueo a los tanqueros que transportan el petróleo venezolano y que Donald Trump mantendrá bajo su administración luego de la captura de Nicolás Maduro.
Como complemento cabe resaltar que, de acuerdo con información de CNN, el buque Marinera fue sancionado en 2024 por el Gobierno de Estados Unidos luego de que fuera acusado de operar dentro de una “flota fantasma”, la cual transportaba el crudo de forma ilegal.
Destacado: El panorama petrolero que Trump encontrará en Venezuela tras la captura de Maduro
¿Cuál es el panorama del petróleo en Venezuela?
Luego de la captura de Maduro, uno de los temas que más ha llamado la atención ha sido la del petróleo.
Y es que Venezuela es el país con la mayor reserva del crudo, sin embargo, su capacidad de producción ha venido declinando en la última década.
Lo anterior derivado del control estatal desde Hugo Chávez y extendido por Maduro, la pérdida de infraestructura y las sanciones impuestas por Estados Unidos, entre otros factores.
Por eso, desde la intervención, Trump ha dejado claro que una de sus principales prioridades será “tener a nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entrando, gastando miles de millones de dólares, reparando la infraestructura petrolera, que está gravemente dañada, y empezando a generar ingresos para el país”.
De hecho, ayer martes 6 de enero, el presidente de EE. UU. anunció por medio de sus redes sociales que Venezuela aceptó asumir unos compromisos de entregas de crudo a su país.