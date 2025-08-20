Federación Colombiana de Fútbol lanza convocatoria para ‘gamers’: Así se elegirá la Selección Colombia de eFootball

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Movistar han iniciado la convocatoria nacional para conformar la Selección Colombia de eFootball. El equipo representará al país en la FIFAe Nations Cup 2025, un torneo que se disputará en Riad, Arabia Saudita, en diciembre de este año.
De esta manera, la selección de los representantes colombianos se realizará mediante un torneo que reunirá a talentos en dos categorías: competencia por equipos de dos jugadores en la modalidad de consola y competencia individual en dispositivos móviles. La primera fase del torneo se desarrollará de forma virtual, con la participación de 128 equipos en la categoría de consola y 128 jugadores en la de móviles.
El formato del campeonato es de eliminación directa y los cuatro semifinalistas de cada categoría avanzarán a la gran final. La fase de ‘Todos contra todos’ se jugará virtualmente entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre, mientras que los cuartos de final tendrán lugar el 3 de septiembre.
Fechas y sede de la gran final
Las semifinales y la gran final se disputarán de forma presencial. El evento decisivo se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre en el Movistar Game Club de Bogotá. La jornada se desarrollará entre las 1:30 pm y las 6:00 pm con un aforo estimado de 120 personas.
Una vez finalizado el torneo, se anunciarán los nombres de los jugadores seleccionados. La FCF revelará a los representantes de la modalidad de consola el 9 de septiembre, mientras que los de móviles serán anunciados el 23 de septiembre.
Requisitos de selección e inscripción
Para participar en el torneo, los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos. Estos incluyen: ser de nacionalidad colombiana y residir en el país. Además, los jugadores deben tener 16 años cumplidos antes del 6 de septiembre. Un requisito adicional es no haber representado a otra nación en campeonatos de FIFA u otras entidades. El reglamento completo está disponible en el sitio web de la Federación Colombiana de Fútbol.
La apuesta por los eSports en Colombia
La alianza entre la FCF y Movistar marca un paso en el reconocimiento de los eSports como una disciplina deportiva. Luis Germán Peña, director de B2C de Telefónica Movistar Colombia, afirmó: “Llevamos más de seis años desarrollando y apoyando los eSports en Colombia, creemos en el poder de la tecnología y los videojuegos para unir a las personas y crear nuevas experiencias deportivas”.
Esta convocatoria es el resultado de un trabajo conjunto que busca impulsar a los ‘gamers’ colombianos. El objetivo es que logren destacarse en el escenario global de eFootball. La iniciativa consolida a los deportes electrónicos en el país y ofrece una plataforma a los talentos emergentes para que compitan a nivel profesional.
La FIFAe Nations Cup: El objetivo para representar a Colombia
El torneo nacional en Colombia es parte del proceso de clasificación para la Copa Mundial de eFootball, que la FIFA celebra anualmente. La FIFAe Nations Cup 2025 se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, del 10 al 19 de diciembre. Este evento reunirá a las 12 mejores naciones del mundo, que se disputarán el título. Once cupos se otorgan a través de clasificatorios regionales, mientras que Arabia Saudita, como país anfitrión, tiene un cupo asegurado.
Recomendado: Exclusiva | EA, gigante de los videojuegos, aterriza en Colombia con importante anuncio
El torneo se caracteriza por su formato de competencia 2v2 en la modalidad de consola. Los equipos nacionales se enfrentan en una fase de grupos seguida de una ronda de eliminación directa. La participación de Colombia en esta edición se enmarca en la categoría de las Américas, región que incluye a países como Argentina, Brasil, México y Chile, entre otros. La competencia por un cupo en el Mundial será directa contra otras potencias del continente.