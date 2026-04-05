El acelerado cambio demográfico que redefine a Colombia: promedio de edad ya supera los 30 años

Colombia atraviesa una metamorfosis silenciosa pero profunda en su estructura poblacional. Según las estadísticas más recientes del DANE, la tradicional pirámide poblacional está desapareciendo para dar paso a una forma de diamante o rombo, lo que confirma que el país envejece a un ritmo sin precedentes, al tiempo que nacen menos niños.
En 2025 se registraron 433.678 nacimientos (dato preliminar), lo que representa una reducción del 4,5 % frente al año anterior. Esta tendencia no es aislada; el país reportó recientemente la peor caída de nacimientos en una década.
En contraste, la esperanza de vida ha mostrado un avance significativo, pasando de un promedio de 70 a 77,5 años en un periodo de dos décadas. En consecuencia, se proyecta que la edad media del país alcanzó los 33 años en 2026 y seguirá avanzando en la medida en que la proporción de adultos mayores de 65 años será de 164.3 por cada 100 niños menores de 15 años en 25 años.
Piedad Urdinola, directora del DANE, señaló que, aunque «Colombia sigue siendo un país joven y estamos en pleno bono demográfico», en unos años, el panorama cambiará drásticamente.
De acuerdo con Urdinola, hacia adelante «van a entrar menos personas al mercado laboral y si no hay política de inmigración, o alguna similar, será cada vez más delgada la población en edades productivas en 20 años».
«La pirámide poblacional muestra una transición demográfica avanzada, base estrecha (menos niños) y cúspide aún contenida, con fuerte concentración en edades jóvenes/adultas», detalló el doctor en economía, experto en demografía e investigador Nelson Florez.
De hecho, la capital del país ya ha generado advertencias al respecto. Según el informe de Bogotá Cómo Vamos, Bogotá está perdiendo su bono demográfico, pues se proyecta que para el año 2043 habrá más personas dependientes que activas laboralmente.
«Colombia está entrando en un punto de inflexión: la natalidad cae, la población envejece. Nuestro bono demográfico que ha impulsado el crecimiento desaparecerá más pronto», dijo el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
Hitos demográficos que aceleran el cambio
El mayor volumen poblacional se concentra actualmente entre los 25 y 40 años, franja en la que los trabajadores alcanzan su pico de productividad. Sin embargo, la estructura enfrenta un desafío particular y ajeno a otros países donde también se advierten cambios: la sobremortalidad masculina.
Las estadísticas muestran un exceso de muertes en hombres entre los 15 y 45 años. Cifras del DANE dejan ver que, en 2025, los homicidios aumentaron un 5,7 %, cobrando mayoritariamente las vidas de hombres jóvenes.
El cambio poblacional no es exclusivo de Colombia, sino un fenómeno universal. No obstante, la velocidad del proceso en la región es alarmante. Gala Díaz Langou, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), advierte que «América Latina envejece 3 a 5 veces más rápido que Europa, poniendo en riesgo nuestro bono demográfico cuando aún no hemos resuelto cómo organizar los sistemas de cuidado».
La experta destacó que el trabajo de cuidados no remunerado representa entre el 16 % y 24 % del PIB regional, superando a industrias tradicionales.
En ello coincide el doctor en economía Andrés Giraldo. «Ese proceso, que a las naciones ricas les tomó entre 100 y 150 años entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, Colombia lo está experimentando en un periodo comprimido de apenas 50 a 60 años», destacó.
El futuro de la nación
Las proyecciones del DANE indican que la población colombiana llegará a su pico en 2043 con 56 millones de habitantes, para luego empezar a contraerse, llegando a apenas 50,5 millones en 2070. Hacia 2055, habrá 164 adultos mayores de 65 años por cada 100 niños menores de 15 años.
Este envejecimiento traerá consigo una recarga en el sistema de seguridad social debido al aumento de enfermedades de alto costo y una mayor tasa de dependencia económica. La economía deberá transformarse para atender a los nuevos grupos de edad, mientras el Estado enfrenta el reto de financiar un sistema pensional y de salud con una base de trabajadores cada vez más reducida.