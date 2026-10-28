El cambio en educación que incorporaría Gobierno De la Espriella en los colegios de Colombia

El fortalecimiento de la educación preescolar, básica y media en Colombia fue el eje de una propuesta presentada por el viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes, durante un encuentro con servidores públicos y contratistas del Ministerio de Educación.
La iniciativa plantea incorporar tres pilares para orientar la formación en los colegios del país: el papel de las familias, la dignificación de la labor docente y el desarrollo de una educación de calidad con enfoque integral.
Durante la reunión, el funcionario destacó la importancia de mejorar la articulación entre las distintas dependencias de la entidad, identificar las capacidades de los equipos de trabajo y promover acciones coordinadas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del sector educativo.
El encuentro también permitió exponer una visión sobre los actores y principios que, de acuerdo con la propuesta, deben ocupar un lugar central en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
¿Cuáles son los tres pilares de la propuesta educativa?
El primer eje se centra en el reconocimiento del derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Desde esta perspectiva, el hogar tiene un papel determinante en la formación de niños, niñas y jóvenes, por lo que se plantea la necesidad de reconocer la participación de las familias en el proceso educativo.
El segundo pilar corresponde a la dignificación de la profesión docente y al reconocimiento social de los maestros. La propuesta resalta la función de los educadores en la formación de las nuevas generaciones, así como su aporte al desarrollo del país. Este componente busca destacar la importancia de su trabajo dentro de las instituciones educativas y de la sociedad.
El tercer eje propone impulsar una educación de calidad con características innovadoras, transformadoras, humanistas e integrales. El planteamiento busca promover una formación que no se limite a la transmisión de conocimientos académicos, sino que también contribuya al desarrollo de los estudiantes y a su preparación para participar en la sociedad.
Los tres componentes se presentan como elementos complementarios de una misma orientación educativa, en la que las familias, los docentes y la calidad de los procesos de enseñanza tienen funciones centrales.
Articulación entre las familias, la sociedad y el Estado
Además de los tres pilares, la propuesta destaca la necesidad de fortalecer la coordinación entre las familias, la sociedad y el Estado para responder a los desafíos de la educación en Colombia.
Este enfoque plantea que la formación de las nuevas generaciones requiere la participación de distintos actores y la construcción de objetivos compartidos. En ese sentido, la cooperación entre los hogares, las instituciones educativas y las entidades públicas se considera un elemento importante para avanzar en el desarrollo del sector.
La reunión convocada por el viceministro también puso el acento en el trabajo conjunto dentro del Ministerio de Educación, con el propósito de reconocer las capacidades de sus equipos y favorecer la coordinación entre las dependencias.