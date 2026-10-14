Educación financiera sería obligatoria en colegios: Proyecto avanza en el Congreso y cambiaría esta materia

La educación financiera podría convertirse en una asignatura transversal obligatoria en los colegios públicos y privados de Colombia. La iniciativa, que busca preparar a niños y jóvenes para administrar sus recursos y comprender productos bancarios, superó su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
Se trata del Proyecto de Ley 067 de 2026 Cámara, radicado por el representante Santiago Castro. La propuesta plantea implementar el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera en la Educación Formal, con contenidos adaptados a cada etapa escolar, desde preescolar hasta la educación media.
El objetivo es que los estudiantes desarrollen conocimientos prácticos sobre ahorro, crédito, administración del dinero, gestión del riesgo y derechos de los consumidores financieros. De esta manera, podrían adquirir herramientas para tomar decisiones informadas sobre sus finanzas personales y familiares.
Proyecto incorpora cambios en competencias matemáticas
Durante la discusión de la iniciativa, los congresistas incluyeron un artículo para reforzar las competencias matemáticas, consideradas una base para comprender conceptos financieros. Para ello, se contemplan estrategias de acompañamiento a las secretarías de educación, con el propósito de desarrollar estas habilidades mediante situaciones de la vida cotidiana.
Recomendado: Crisis en colegios privados en Colombia: 800 han cerrado y 7 de cada 10 no tienen reservas para 2027
También se modificó el componente de financiación para establecer que la ejecución del programa dependerá de la disponibilidad presupuestal del Gobierno Nacional y del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El representante Santiago Castro destacó la importancia de que los jóvenes comprendan cómo funcionan los créditos, las tarjetas y los préstamos antes de asumir compromisos económicos.
Por su parte, Luis Guillermo Patiño, coordinador ponente, señaló que la propuesta busca fomentar una cultura financiera desde los primeros años de formación, con conocimientos aplicables tanto a la economía individual como a la del hogar.
¿Qué falta para que sea ley?
Tras recibir aprobación unánime en su primer debate, el proyecto deberá discutirse en la plenaria de la Cámara de Representantes. Posteriormente, tendrá que superar otros dos debates en el Senado para completar los cuatro debates legislativos y continuar el trámite necesario para convertirse en ley.