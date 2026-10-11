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Metro de Medellín anuncia operación especial durante el EDC y Festival Altavoz: así será la extensión de horario

El Metro de Medellín implementará una operación especial los días domingo 11 y lunes 12 de octubre.

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Operación del Metro de Medellín
Operación del Metro de Medellín. Foto: cortesía Metro de Medellín

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El Metro de Medellín implementará una operación especial los días domingo 11 y lunes 12 de octubre, esto para garantizar la movilidad de las personas que asistirán al Electric Daisy Carnival (EDC) y al Festival Internacional Altavoz.

Como parte de esta operación especial, el domingo y lunes el servicio de trenes en las líneas A y B se extenderá hasta las 11:30 p. m. Entre las 10:50 p. m. y las 11:30 p. m., el ingreso se realizará únicamente por la estación Universidad.

Operación especial del Metro de Medellín
Operación especial del Metro de Medellín. Foto: cortesía Metro de Medellín

Adicionalmente, en la madrugada de ambos días, el Metro iniciará la operación comercial a las 3:30 a. m., es decir, 1:30 minutos antes del horario habitual. El ingreso será únicamente por la estación Estadio.

Las estaciones habilitadas únicamente para la salida de las personas serán: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí, La Estrella, Suramericana, Floresta y San Javier. Las demás estaciones permanecerán cerradas durante esta operación especial.

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Cabe resaltar que esta extensión horaria aplicará únicamente para las líneas A y B del sistema y no estará disponible para el tranvía (línea T), los cables aéreos (líneas K, J, H, M, P y L), las líneas de buses 1, 2 y O, ni para las cuencas 3 y 6, que operarán en sus horarios habituales.

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