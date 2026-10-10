Scania destaca el avance de las mujeres en el transporte tras 10 años de Queen On The Road

Scania conmemoró los 10 años de Queen On The Road, un programa que nació en 2016 como una estrategia para acercarse a las empresas transportadoras de América Latina.
Patrícia Acioli, directora de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Scania, explicó a Valora Analitik desde Brasil que la iniciativa surgió de la necesidad de escuchar directamente a las transportadoras, conocer sus desafíos y detectar necesidades que la compañía no estaba identificando.
Antes de convertirse en un programa de liderazgo femenino, Queen On The Road fue concebido como una herramienta comercial. Los equipos de Scania recorrían diferentes mercados de América Latina para conocer de cerca la operación de sus clientes y entender qué estaba ocurriendo en el ecosistema del transporte.
Durante ese proceso, la compañía identificó que numerosas mujeres tenían trayectorias relevantes en el sector de carga, pero no contaban con la misma visibilidad.
“Dijimos: ¿por qué no las reunimos?”, recordó Acioli.
La primera edición se realizó en 2016 y reunió a cerca de 15 mujeres de distintos países de la región. El objetivo era conversar sobre los desafíos que enfrentaban sus empresas, conocer cómo los estaban abordando y llevar esas experiencias de regreso a Scania.
“Fue una estrategia para estar realmente cerca de los clientes”, explicó la directiva, al señalar que estos encuentros permitieron a la compañía entender mejor las necesidades de sus clientes y analizar de qué manera podía contribuir a sus operaciones.
Más mujeres y nuevos temas para el transporte
El programa también comenzó a aportar a la estrategia de diversidad e inclusión de Scania. Para la compañía, incorporar perspectivas diversas dentro de la industria permite impulsar negocios más competitivos e innovadores.
La iniciativa tomó relevancia en un sector históricamente dominado por hombres, donde Scania identificó oportunidades para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en diferentes posiciones de la cadena del transporte.
Con los años, Queen On The Road pasó de reunir a unas 15 participantes a convocar a cientos de mujeres vinculadas con la industria.
Y es que las mujeres representan actualmente 22 % de la fuerza laboral, según la información de la compañía basada en datos de RAIS y eSocial. Scania señala que esto supone un aumento de 5,2 puntos porcentuales frente al primer reporte, con datos de 2022.
A escala global, Scania reportó que aproximadamente 20% de su plantilla son mujeres en 2025. En cargos de dirección/management, la participación femenina global de Scania ya alcanza el 50/50.